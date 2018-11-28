السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 500$ PAYONEER مقابل 195دج للدولار



المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكمالمصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

ملاحظات: ​

-لا توجد عمولة في الإرسال

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)

-إن لم تستقبلو من قبل أو كنتم غير متأكدين أن حسابكم يستقبل يرجى إرسال إيميل حسابكم داخل المحادثة التى أفتحها للتأكد أن حسابكم يستقبل وهذا قبل أن تدفعو لي في حسابي البريدي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء التفهم

تنبيهات: ​