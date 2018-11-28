NAIM 2093
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 30 جوان 2015
- المشاركات
- 171
- الإعجابات
- 15
- النقاط
- 7
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-لا توجد عمولة في الإرسال
مرحبا بالجميع
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
ملاحظات:
مرحبا بالجميع
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-إن لم تستقبلو من قبل أو كنتم غير متأكدين أن حسابكم يستقبل يرجى إرسال إيميل حسابكم داخل المحادثة التى أفتحها للتأكد أن حسابكم يستقبل وهذا قبل أن تدفعو لي في حسابي البريدي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء التفهم
تنبيهات:-أقل مبلغ للبيع 100$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل والهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء