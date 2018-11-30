أحيانا نقوم بتصرفات لا نقصد من ورائها شيئ او ربما ترغمنا الظروف على ذلك فقد لا نلقي بالاً لأمر ما ونرد كما يجب ، بل لا نتفاعل مع الموضوع مطلقا و ربما لم يصلنا أصلا فيحكم علينا الغير بتهم شتى منها اللا مبالاة او الانكار و التجاهل و الى غير ذلك ليكون بعدها اصدار الحكم و القرار ضدنا و وضعنا في خانة المجهول ، حسب رأيي أنه لا يمكن التسرع و الحكم على الشخص بمجرد حصول موقف ما او ردة فعل تعتبر سلبية بالنسبة للشخص الاخر فقبل الحكم لابد ان نتذكر الجانب الايجابي لهذا الشخص الذي ربما قد نخطأ في الحكم عليه و نرى الدوافع و اسباب للتصرفات التي قام بها و ربما لم يعلم اصلا بالحكاية التي ادت الى غضب الطرف الاخر .كم أخطانا في حق غيرنا و نحن نعطي الحق لانفسنا و بلا حدود مع مهاجمته بكل الاساليب و ربما دون توقف ،ما هي حقوقنا عند الغير و هل هي بلا حدود ؟ هل معاتبتنا للغير على ابسط الامور فكر تقليدي لابد ان نغيره و نعطي الاعذار لكل من نعرف صفاتهم الحميدة ؟هو الخطأ غير المقصود اذًا و الثمن الذي يدفعه الطرف الاخر ؟من منكم مر بهذه التجربة اذا و كيف كان شعوره ؟اليكم الخط :