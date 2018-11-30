عرض بيع بيع مبلغ 105.98 دولار بــايــير PAYEER مقابل 195دج فقـــط والدفع فوري

بيانات المعاملة المالية
البائع
mohghoul
المبلغ
105 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايير - Payeer
mohghoul

mohghoul

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
185
الإعجابات
20
النقاط
7
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر 105.98 دولار بــايــير PAYEER للبيع مقابل التحويل في CCP

السعر: 1 دولار = 195 دج فقط :giggle:

المصدر : مال خاص

1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

2- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك

3- العمولة على الشاري

بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع

******** :love:الدفع فوري في حسابكم(y) عند التحقق ********

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ بالدولار
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,245
الإعجابات
2,997
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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