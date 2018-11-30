mohghoul
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 7 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 185
- الإعجابات
- 20
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- djelfa
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 105.98 دولار بــايــير PAYEER للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 دولار = 195 دج فقط
المصدر : مال خاص
1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
2- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك
3- العمولة على الشاري
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** الدفع فوري في حسابكم عند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ بالدولار
متوفر 105.98 دولار بــايــير PAYEER للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 دولار = 195 دج فقط
المصدر : مال خاص
1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
2- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك
3- العمولة على الشاري
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** الدفع فوري في حسابكم عند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ بالدولار
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