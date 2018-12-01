وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملك الموت

عندما يأتيك ليقبض روحك لن يدقّ عليك الباب ويستأذنك،

لن يقول لك أنتظرك خذ وقتك وتب،

لا ورَبّ الكعبة لن ينتظرك

ولا يخبرك قبل أنّه قادم إليك

بل يفاجئك

فاعمل بما يرضي الله

قم بأداء الواجبات كلها

وقم باجتناب المحرّمات كلها

لكي حينما يأتيك ملك الموت عليه السّلام

يقول لك أبشر برضوان الله عليك

كم يفرح قلبك عندها

أخي المسلم أختي المسلمة

الصّبر على عذاب الدُّنيا أهون من الصّبر على عذاب الآخرة

أنت لا تستطيع تحمّل جمرة لو وضعت بيدك

فكيف سوف تقوى على تحمّل نار الآخرة السّوداء المظلمة

اللَّهُمَّ ارحمنا واغفر لنا وتبْ علينا

ونجّنا من عذاب القبر ومن عذاب النّار

اللَّهُمَّ نوّر قبورنا بعد موتنا

يا الله يا الله يا الله

يا حنّان يا منّان

اللَّهُمَّ نسألك الجنّة ونعوذ بك من عذاب النّار