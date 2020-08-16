دعواتكم لوالدة صديقتي سحائب الشوق بالرحمة 😥😥

صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

ان لله و ان اليه راجعون

عظم الله اجركم في مصابكم

و شكر سعيكم

اللهم امين يارب العالمين اجمعين

اللهم اجمعنا به في الفردوس الاعلى يا رب العالمين اجمعين