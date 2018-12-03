السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 500$ PERFECT MONEY مقابل 195دج للدولار

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم

المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية



ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.5 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء التفهم

تنبيهات: ​



-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه

-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى

-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

- -أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف

يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء