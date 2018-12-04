السلام عليكممتوفر عندي 70 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقطالسعر: 1 اورو= 223 دجالاولوية لمن يأخد المبلغ كاملاالعمولة لا توجدللحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع