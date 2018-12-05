النبلاء~ بين الغيرة و الحب ْْْْ ْ ْ ْ من فتاة عادية الى بطلة ~ْ ْ ْ ْ ْ

" صباح الخير يا ميكوتو , كيف حالك اليوم ؟"​

البارت الأول من الررواية ,لا اعلم متى انشر البارتات القادمة , شكرا , و اسفة لان البارت قصير نوعا ما , لكن لانه الاول خليتو هيكاستيقظت صباحا , على صوت الخادمة التي تنادي بصوتها الرقيق كعادتها , وهي تحاول رفع ستائر غرفتي , لتستقبلني الشمس بأشعتها الدافئة , و الطبيعة ببهائها , و زقزقات عصافيرها , استيقضت متوجهة نحو خزانتي قائلة للخادمة ميكوتو_ بخير يا سيدتي , شكرا على سؤالكقمت بتغيير ثيابي , و ارتديت زيي المدرسي الجديد , لأنني انتقلت الى ثانوية جديدة , و هذا راجع الى ظروف عمل والدي , قمت بتسريح شعري حتى صار في ابهى حلته و جماله , ألقيت نظرة من النافذة الى الخارج , فلمحت لافتة قد خطت كلماتها بلون خلته ذهبا للوهلة الاولى لشدة لمعانه و بريقه , يا الهي انها الثانوية التي سارتادها منذ اليوم , ثانوية "يي ران ", تحمست لرؤيتها و الاطلاع عليها , بعد انتهائي من توضيب اغراضي المدرسية , نزلت الى الطابق السفلي لمنزلنا , لتناول فطوري , جلست على الطاولة قائلة " صباح الخير جميعا " ليرد والدي بصوتهما الحنون " صباح الخير يا عزيزتي , بعد انتهائي من فطوري , حمات حقيبتي و توجهت نحو مكان دراستي سيرا على قدمي , لانها لم تكن بعيدة عن منزلي , قبل وصولي إلى باب المدرسة , لمحت شابا ذو شغر برتقالي يميل الى الاحمرار متجها نحوي لقد بدا لي أنه قد كان يركض , لان علامات التعب كانت بادية على وجهه , استوقفني قائلا :_ مرحبا يا آنسة , هل أنت جديدة هنا ؟_ مرحبا , أجل فهذه أول مرة آتي الى هذه المدرسة , لكن من أنت ؟_ حسنا لنؤجل التعارف لوقت لاحق , لأننا سنقع في مشكشلة لو تأخرناو أمسك بيدي , و بدأ بالركض حتى وصلنا , فأغلق بابها مباشرة بعد دخولناتنهد الفتى تنهيدة كبيرة و قال :_ آسف جدا , لكن لو تأخرنا قليلا لكنا سنركض سبع دورات حول ساحة المدرسةفأجبته بإستغراب :_ حسنا شكرا لأنك ساعدتني_ لا بأس , لا شك في أنك تتساءلين عمن أكون , أنا توشيرو يامازاكي , طالب في المرحلة الثالثة , و أنت ؟_ أنا هاناكو تيكاكوسكي , طالبة في المرحلة الثانية_ سعيد بالتعرف عليك , هاناكو-تشان_شكرافدق جرس المدرسة مقاطعا محادثتنا , فغادرته متجهة نحو مكتب المدير , وصلت اليه , فقمت بدق الباب استئذانا للدخول ,_ نعم , تفضل بالدخولفتحت الباب , يا الهي اهذا هو المدير , لقد توقته , شخصا هرما , قد ناله من الكبر ما نال , لكن هذا , يا الهي لا أكاد أصدق ما تراه عينايلاحظ المدير استغرابي و دهشتي , فقال بابتسامة ساحرة جعلت من نبضات قلبي تتسارع :_ مرحبا , هل أنت هاناكو-تشانأومأت له برأسي دليلا على صحة ما قال لان لساني قد عجز عن التلفظ بأي شيء , أيقظني من ذهولي , صوته الرجولي , الممزوج بنبرة اللطف_ حسنا , أنك في الفصل 2_2_ اه حسنا شكرا سيدي المدير_ لا بأس , يمكنك زيارتي في أي وقت ان احتجت للمساعدة_ حسناو بينما أهمّ بمغادرة المكان خجلا , حتى لمحت شابا طويل القامة ذو شعر أسود يصل الى رقبته , و أغرب ما رأيت أن له عينين بلون عينيمتوجها نحو مكتب المدير , فدخل و أغلق الباب من ورائه , و هذا ما زادني فضولا لمعرفة من يكونهذه نهاية البارت أتمنى أن تكون عند حسن ظنكمالان اسئلة البارت :ترى من يكون ذلك الشخصو مالذي سيحدث بينه و بين مدير المدرسةو الذي سيحدث مع هاناكوكل هذا في البارت القادم ان شاء اللهأرجو الرد لأعرف مستواي في الكتابة , أتقبل كل الأراء سواء كانت انتقادا أو مديحا​