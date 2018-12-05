النبلاء~ بين الغيرة و الحب ْْْْ ْ ْ ْ من فتاة عادية الى بطلة ~ْ ْ ْ ْ ْ

You_sra_16
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القصة :
تدور أحداثها حول الفتاة المدعوة " هاناكو تيكاكوسكي " و التي انتقلت الى مدرسة يي ران بأمر من والديها , لأنهما
وجدا أنها أفضل ثانوية في البلاد كلها , فتلتقي بالمدير الذي يدعى فرانكشتاين و تكون صداقات عديدة , ترى مالذي
سيحدث معها
التصنيف :
في الحقيقة أنا أحب الروايات الرومنسية الممزوجة بالدراما و الأكشن , لذا سترون أن هذا سيطغى على الرواية مع
وجود الكوميديا بالتأكيد , كما أنها خارقة للطبيعة بشكل كبير من حيث السحر و غيرها
الشخصيات :
هاناكو تيكاكوسكي :
هي بطلة الرواية , فتاة في السادسة عشرة من عمرها , ما يميزها هو جمالها , و بريق شعرها الذهبي الحريري
المنسدل إلى أسفل ظهرها , و لون عينيها المتجسد في الأحمر القرمزي الذي يشبه لون الدم القاتم , ماهرة في الغناء و
الطبخ , متفوقة في دراستها , تحب تكوين العديد من الصداقات المختلفة , محبوبة بين زملائها , ذات شعبية كبيرة في
أطراف ثانويتها
فرانكشتاين :
هو مدير ثانوية يي ران , شاب وسيم جدا وأنيق , طويل القامة له شعر أشقر حريري يصل إلى كتفيه وعينان زرقاوان
وجهه يصبح مشرقا عندما يظهر تلك الابتسامة المرحة , يحب أن يكون كل شيء نظيفا ومعتدلا سواءا في بيته أو في
مدرسته التي يديرها وهذه الصفة مشت فيه تقريبا إلى حد الهوس
كاديس اتراما دي رايزل : ( راي )
مظهر رايزل يبين أنه شاب وسيم وأنيق جدا , لديه عينان بالون الأحمر القرمزي وشعر أسود جميل، لديه قرط فضي
على أذنه اليسرى , اي يرتدي زي راق للنبلاء، وهو ذو سلوك راق وفخم يمتاز
بالهدوء والسكينة ونادرا مايتكلم، مما يبعث الرهبة والاحترام في الأصدقاء والأعداء يثق ثقة كبيرة في فرانكنشتاين
تدور أحداثها حول الفتاة المدعوة " هاناكو تيكاكوسكي " و التي انتقلت الى مدرسة يي ران بأمر من والديها , لأنهما
وجدا أنها أفضل ثانوية في البلاد كلها , فتلتقي بالمدير الذي يدعى فرانكشتاين و تكون صداقات عديدة , ترى مالذي
سيحدث معها
التصنيف :
في الحقيقة أنا أحب الروايات الرومنسية الممزوجة بالدراما و الأكشن , لذا سترون أن هذا سيطغى على الرواية مع
وجود الكوميديا بالتأكيد , كما أنها خارقة للطبيعة بشكل كبير من حيث السحر و غيرها
الشخصيات :
هاناكو تيكاكوسكي :
هي بطلة الرواية , فتاة في السادسة عشرة من عمرها , ما يميزها هو جمالها , و بريق شعرها الذهبي الحريري
المنسدل إلى أسفل ظهرها , و لون عينيها المتجسد في الأحمر القرمزي الذي يشبه لون الدم القاتم , ماهرة في الغناء و
الطبخ , متفوقة في دراستها , تحب تكوين العديد من الصداقات المختلفة , محبوبة بين زملائها , ذات شعبية كبيرة في
أطراف ثانويتها
فرانكشتاين :
هو مدير ثانوية يي ران , شاب وسيم جدا وأنيق , طويل القامة له شعر أشقر حريري يصل إلى كتفيه وعينان زرقاوان
وجهه يصبح مشرقا عندما يظهر تلك الابتسامة المرحة , يحب أن يكون كل شيء نظيفا ومعتدلا سواءا في بيته أو في
مدرسته التي يديرها وهذه الصفة مشت فيه تقريبا إلى حد الهوس
كاديس اتراما دي رايزل : ( راي )
مظهر رايزل يبين أنه شاب وسيم وأنيق جدا , لديه عينان بالون الأحمر القرمزي وشعر أسود جميل، لديه قرط فضي
على أذنه اليسرى , اي يرتدي زي راق للنبلاء، وهو ذو سلوك راق وفخم يمتاز
بالهدوء والسكينة ونادرا مايتكلم، مما يبعث الرهبة والاحترام في الأصدقاء والأعداء يثق ثقة كبيرة في فرانكنشتاين