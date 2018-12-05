النبلاء~ بين الغيرة و الحب ْْْْ ْ ْ ْ من فتاة عادية الى بطلة ~ْ ْ ْ ْ ْ

You_sra_16

You_sra_16

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
5 ديسمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
16
محل الإقامة
لوكيدونيا
الجنس
أنثى
#1
القصة :

تدور أحداثها حول الفتاة المدعوة " هاناكو تيكاكوسكي " و التي انتقلت الى مدرسة يي ران بأمر من والديها , لأنهما

وجدا أنها أفضل ثانوية في البلاد كلها , فتلتقي بالمدير الذي يدعى فرانكشتاين و تكون صداقات عديدة , ترى مالذي

سيحدث معها



التصنيف :

في الحقيقة أنا أحب الروايات الرومنسية الممزوجة بالدراما و الأكشن , لذا سترون أن هذا سيطغى على الرواية مع

وجود الكوميديا بالتأكيد , كما أنها خارقة للطبيعة بشكل كبير من حيث السحر و غيرها



الشخصيات :

هاناكو تيكاكوسكي :

هي بطلة الرواية , فتاة في السادسة عشرة من عمرها , ما يميزها هو جمالها , و بريق شعرها الذهبي الحريري

المنسدل إلى أسفل ظهرها , و لون عينيها المتجسد في الأحمر القرمزي الذي يشبه لون الدم القاتم , ماهرة في الغناء و

الطبخ , متفوقة في دراستها , تحب تكوين العديد من الصداقات المختلفة , محبوبة بين زملائها , ذات شعبية كبيرة في

أطراف ثانويتها


فرانكشتاين :



هو مدير ثانوية يي ران , شاب وسيم جدا وأنيق , طويل القامة له شعر أشقر حريري يصل إلى كتفيه وعينان زرقاوان

وجهه يصبح مشرقا عندما يظهر تلك الابتسامة المرحة , يحب أن يكون كل شيء نظيفا ومعتدلا سواءا في بيته أو في

مدرسته التي يديرها وهذه الصفة مشت فيه تقريبا إلى حد الهوس



كاديس اتراما دي رايزل : ( راي )


مظهر رايزل يبين أنه شاب وسيم وأنيق جدا , لديه عينان بالون الأحمر القرمزي وشعر أسود جميل، لديه قرط فضي

على أذنه اليسرى , اي يرتدي زي راق للنبلاء، وهو ذو سلوك راق وفخم يمتاز

بالهدوء والسكينة ونادرا مايتكلم، مما يبعث الرهبة والاحترام في الأصدقاء والأعداء يثق ثقة كبيرة في فرانكنشتاين
 
You_sra_16

You_sra_16

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
5 ديسمبر 2018
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
16
محل الإقامة
لوكيدونيا
الجنس
أنثى
#2
البارت الأول من الررواية ,
لا اعلم متى انشر البارتات القادمة , شكرا , و اسفة لان البارت قصير نوعا ما , لكن لانه الاول خليتو هيك





استيقظت صباحا , على صوت الخادمة التي تنادي بصوتها الرقيق كعادتها , وهي تحاول رفع ستائر غرفتي , لتستقبلني الشمس بأشعتها الدافئة , و الطبيعة ببهائها , و زقزقات عصافيرها , استيقضت متوجهة نحو خزانتي قائلة للخادمة ميكوتو

" صباح الخير يا ميكوتو , كيف حالك اليوم ؟"​

_ بخير يا سيدتي , شكرا على سؤالك

قمت بتغيير ثيابي , و ارتديت زيي المدرسي الجديد , لأنني انتقلت الى ثانوية جديدة , و هذا راجع الى ظروف عمل والدي , قمت بتسريح شعري حتى صار في ابهى حلته و جماله , ألقيت نظرة من النافذة الى الخارج , فلمحت لافتة قد خطت كلماتها بلون خلته ذهبا للوهلة الاولى لشدة لمعانه و بريقه , يا الهي انها الثانوية التي سارتادها منذ اليوم , ثانوية "يي ران ", تحمست لرؤيتها و الاطلاع عليها , بعد انتهائي من توضيب اغراضي المدرسية , نزلت الى الطابق السفلي لمنزلنا , لتناول فطوري , جلست على الطاولة قائلة " صباح الخير جميعا " ليرد والدي بصوتهما الحنون " صباح الخير يا عزيزتي , بعد انتهائي من فطوري , حمات حقيبتي و توجهت نحو مكان دراستي سيرا على قدمي , لانها لم تكن بعيدة عن منزلي , قبل وصولي إلى باب المدرسة , لمحت شابا ذو شغر برتقالي يميل الى الاحمرار متجها نحوي لقد بدا لي أنه قد كان يركض , لان علامات التعب كانت بادية على وجهه , استوقفني قائلا :

_ مرحبا يا آنسة , هل أنت جديدة هنا ؟

_ مرحبا , أجل فهذه أول مرة آتي الى هذه المدرسة , لكن من أنت ؟

_ حسنا لنؤجل التعارف لوقت لاحق , لأننا سنقع في مشكشلة لو تأخرنا

و أمسك بيدي , و بدأ بالركض حتى وصلنا , فأغلق بابها مباشرة بعد دخولنا
تنهد الفتى تنهيدة كبيرة و قال :
_ آسف جدا , لكن لو تأخرنا قليلا لكنا سنركض سبع دورات حول ساحة المدرسة
فأجبته بإستغراب :
_ حسنا شكرا لأنك ساعدتني
_ لا بأس , لا شك في أنك تتساءلين عمن أكون , أنا توشيرو يامازاكي , طالب في المرحلة الثالثة , و أنت ؟

_ أنا هاناكو تيكاكوسكي , طالبة في المرحلة الثانية
_ سعيد بالتعرف عليك , هاناكو-تشان

_شكرا
فدق جرس المدرسة مقاطعا محادثتنا , فغادرته متجهة نحو مكتب المدير , وصلت اليه , فقمت بدق الباب استئذانا للدخول ,

_ نعم , تفضل بالدخول

فتحت الباب , يا الهي اهذا هو المدير , لقد توقته , شخصا هرما , قد ناله من الكبر ما نال , لكن هذا , يا الهي لا أكاد أصدق ما تراه عيناي
لاحظ المدير استغرابي و دهشتي , فقال بابتسامة ساحرة جعلت من نبضات قلبي تتسارع :
_ مرحبا , هل أنت هاناكو-تشان

أومأت له برأسي دليلا على صحة ما قال لان لساني قد عجز عن التلفظ بأي شيء , أيقظني من ذهولي , صوته الرجولي , الممزوج بنبرة اللطف

_ حسنا , أنك في الفصل 2_2

_ اه حسنا شكرا سيدي المدير

_ لا بأس , يمكنك زيارتي في أي وقت ان احتجت للمساعدة
_ حسنا

و بينما أهمّ بمغادرة المكان خجلا , حتى لمحت شابا طويل القامة ذو شعر أسود يصل الى رقبته , و أغرب ما رأيت أن له عينين بلون عيني
متوجها نحو مكتب المدير , فدخل و أغلق الباب من ورائه , و هذا ما زادني فضولا لمعرفة من يكون



هذه نهاية البارت أتمنى أن تكون عند حسن ظنكم


الان اسئلة البارت :

ترى من يكون ذلك الشخص

و مالذي سيحدث بينه و بين مدير المدرسة

و الذي سيحدث مع هاناكو


كل هذا في البارت القادم ان شاء الله


أرجو الرد لأعرف مستواي في الكتابة , أتقبل كل الأراء سواء كانت انتقادا أو مديحا​
 
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