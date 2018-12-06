طعام صحي للاطفال

أم محمد أيوب
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طعام الأطفال الصحي يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام إلى اثني عشر عاماً إلى الطعام الصحي لأنّهم في مرحلة نمو وتطور مستمر، مما يعني أنّهم بحاجة إلى مقدار كبير من الطاقة، لهذا ينصح خبراء التغذية تقديم الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة إلى الأطفال، لأنّ عمل وتناغم أعضاء أجسامهم يعتمد على توازن المواد البروتينية، والمواد الدسمة، والسكرية، والعناصر المعدنية والفيتامينات، والماء، وعلى الرغم من أنّ غالبية الأطعمة تحتوي على عدد متنوع من العناصر الغذائية إلا أننا لا نجد غذاءً يُمكنه أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لبناء جسم الطفل، لهذا ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول أصناف مختلفة من الأطعمة وعدم الاقتصار على صنف واحد.
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إقرأ المزيد على : News: Audi Q7 40TFSI Picture Gallery
1- الضغط على الرابط
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