عرض بيع متوفر 500 دولار بتكوين مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
Sofito djebabra
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
60
الإعجابات
11
النقاط
3
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته


متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 195دج

قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 50 دولار

ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,275
الإعجابات
3,043
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
60
الإعجابات
11
النقاط
3
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
#4
قال عمر 10:
سلام عليكم
اذا كان 185دج
احجز كامل المبلغ
سعر حسب موقع preev
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام اخي اللي اقدر عليه لو تأخد كامل المبلغ 190 دج
ادا موافق
 
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#8
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
60
الإعجابات
11
النقاط
3
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
#8
قال obeidasoft:
احجز كامل المبلغ
190 دج
اذا موافق ارسل معلومات الدفع للمشرف وشكرا ليتم الدفع غدا
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
اعتدر اخي تم حجز المبلغ ادا تم شراء الكمية سيتم وضع موضوع اخر فيه 500 دولار ان شاء الله
 
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#9
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
60
الإعجابات
11
النقاط
3
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
#9
الرجاء اخ الكريم تأكيد الحجز ان شاء الله
 
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