عرض بيع متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 220 دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
619
الإعجابات
352
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 400 أورو بايسيرا مقابل 220 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد او الموقع على 00 ليلا
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,279
الإعجابات
3,049
النقاط
171
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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naouri65

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
1 ديسمبر 2013
المشاركات
4
الإعجابات
2
النقاط
3
#4
اخي kacimo انا جديد في هذا الميدان واريد طلب البطاقة لا بد من رصيد في حسابي
1. كم يكون المبلغ لطلب البطاقة
2.عند الحجز للمبلغ كيفية ارسال الوثائق والبريد الالكتروني .
فهمونا يرحم والديكم
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
619
الإعجابات
352
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#5
قال naouri65:
اخي kacimo انا جديد في هذا الميدان واريد طلب البطاقة لا بد من رصيد في حسابي
1. كم يكون المبلغ لطلب البطاقة
2.عند الحجز للمبلغ كيفية ارسال الوثائق والبريد الالكتروني .
فهمونا يرحم والديكم
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السلام عليكم اهلا اخي
اكتب في قوقل بنك بايسرا الاسئلة الشائعة يخرجلك مقال فيه كل شئ
 
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