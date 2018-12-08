فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2019

زهور الأمل
:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جانفي 2017
- المشاركات
- 2,355
- الإعجابات
- 4,390
- النقاط
- 911
- محل الإقامة
- My Home
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
هانحن قد افتتحنا بحول الله فهرس السنة الجديدة 2019 بحلة جديدة
تحفيزا لابداعاتكم المميزة ومواصلة العطاء ومشاركة الاعضاء
اعمالكم وهواياتكم
لتتزين جدران المنتدى الغالي باعمالكم الفنية المنجزة بانامل ذهبية
متقنة ومميزة كالعادة
وتكلل الافضل منها والاجدر بالختم المستحق
والوسام بعد كل فعالية
تشجيعا لنا ولكم
اليكم الفواصل لاستعمالها فى مشاركاتكم اخوتي اخواتي
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