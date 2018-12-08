فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2019

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زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,355
الإعجابات
4,390
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
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هانحن قد افتتحنا بحول الله فهرس السنة الجديدة 2019 بحلة جديدة

تحفيزا لابداعاتكم المميزة ومواصلة العطاء ومشاركة الاعضاء

اعمالكم وهواياتكم

لتتزين جدران المنتدى الغالي باعمالكم الفنية المنجزة بانامل ذهبية

متقنة ومميزة كالعادة

وتكلل الافضل منها والاجدر بالختم المستحق
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والوسام بعد كل فعالية
تشجيعا لنا ولكم
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اليكم الفواصل لاستعمالها فى مشاركاتكم اخوتي اخواتي
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