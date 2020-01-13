فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2020

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 229
- النقاط
- 721
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
هانحن قد افتتحنا بحول الله فهرس السنة الجديدة 2019 بحلة جديدة
تحفيزا لابداعاتكم المميزة ومواصلة العطاء ومشاركة الاعضاء
اعمالكم وهواياتكم
لتتزين جدران المنتدى الغالي باعمالكم الفنية المنجزة بانامل ذهبية
متقنة ومميزة كالعادة
وتكلل الافضل منها والاجدر بالختم المستحق
والوسام بعد عدد معين من المواضيع الحصرية
تشجيعا لنا ولكم
شروط الموضوع المستحق لختم التميز :
*ان يكون الشغل اليدوي من صنعك والصور تكتب عليها اسمك للحفاظ على الحصرية والخصوصية.
*ان تضع لنا خطوات العمل لكي يعتبر العمل كاملا وان تكون الصور من 4 صور فأكثر
غير ذلك لن يختم موضوعك ولن يعتبر مميزا.
*حاول رفع الصور بموقع رفع الصور للمة لكي لاتحذف مع الوقت ان قمت برفعها من مواقع اخرى.
الفهرس القديم تجدونه هنا :
فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2019
فهرس تميز ركن المهارات اليدوية سنة 2018