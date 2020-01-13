فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2020

*ان يكون الشغل اليدوي من صنعك والصور تكتب عليها اسمك للحفاظ على الحصرية والخصوصية.*ان تضع لنا خطوات العمل لكي يعتبر العمل كاملا وان تكون الصور من 4 صور فأكثرغير ذلك لن يختم موضوعك ولن يعتبر مميزا.*حاول رفع الصور بموقع رفع الصور للمة لكي لاتحذف مع الوقت ان قمت برفعها من مواقع اخرى.الفهرس القديم تجدونه هنا :