فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2020

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
229
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
فاصل-1.gif



بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
فاصل-3.gif

هانحن قد افتتحنا بحول الله فهرس السنة الجديدة 2019 بحلة جديدة

تحفيزا لابداعاتكم المميزة ومواصلة العطاء ومشاركة الاعضاء

اعمالكم وهواياتكم

لتتزين جدران المنتدى الغالي باعمالكم الفنية المنجزة بانامل ذهبية

متقنة ومميزة كالعادة

وتكلل الافضل منها والاجدر بالختم المستحق
4.gif


والوسام بعد عدد معين من المواضيع الحصرية

تشجيعا لنا ولكم
وسام-تميز-المهارا%D...gif

شروط الموضوع المستحق لختم التميز :


*ان يكون الشغل اليدوي من صنعك والصور تكتب عليها اسمك للحفاظ على الحصرية والخصوصية.



*ان تضع لنا خطوات العمل لكي يعتبر العمل كاملا وان تكون الصور من 4 صور فأكثر



غير ذلك لن يختم موضوعك ولن يعتبر مميزا.



*حاول رفع الصور بموقع رفع الصور للمة لكي لاتحذف مع الوقت ان قمت برفعها من مواقع اخرى.

الفهرس القديم تجدونه هنا :


فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2019
فهرس تميز ركن المهارات اليدوية سنة 2018




فاصل-2.gif


 
نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
229
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top