عرض بيع بيع 150اورو بايسيرا مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
mouad_45
المبلغ
150 ( EUR )
سعر البيع
223 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
mouad_45

mouad_45

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
8 أكتوبر 2018
المشاركات
143
الإعجابات
17
النقاط
7
محل الإقامة
مشرية
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر عندي 150 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 223 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
roro.PNG
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,289
الإعجابات
3,052
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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