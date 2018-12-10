الزواج بين التضحية وعدم التضحية أثناء المرض ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأنا أشاهد احدى الحصص التليفيزيونية شد انتباهي زوج جزائري اعتنى بزوجته المريضة التي لاتقوى على الحركة طيلة فترة مرضها.. كان هو الأم والأب كان هو المعتني بها من جميع النواحي ..كان أيضا يهتم بأبناءه ،يدرسهم ويحضر لهم الطعام ..يعمل في الخارج وفي المنزل..

لم يترك زوجته ولم يتزوج عليها ...! اهتم بها سنوات حتى شُفيت من مرضها بفضل الله سبحانه وتعالى.

وأنا في نقاش مع إحدى الأخوات التي رويت لها القصة

قالت لي :هو انسان طيب ..لكن في مجتمعنا وفي الشرع : الرجل حينما تمرض زوجته من حقه الزواج !

لأنها لاتستطيع الاعتناء به ولا القيام بواجباتها الزوجية ولا اليومية !

من حقه أن لايصبر !!!!

قلت لها :والزوجة حينما يمرض هو تضحي من أجله وتصبر وتعتني به من جميع النواحي !

أجابت :هي مرغمة

أما الزوج فهو غير مرغم ولاملزم بها

فلتعد الى بيت أهلها !!!!!

-ماهو رأيكم أخواني اخواتي هل فعلا الزوج ليس ملزم بزوجته ان مرضت مرضا يلزمها الفراش ؟

- هل الزوج لايستطيع الصبر وعليه الزواج بأخرى ؟

-هل الزوج لايستطيع التضحية ؟

-هل الزوجة فقط هي التي يجب عليه ان تصبر وتتحمل وتضحي ؟؟؟؟؟

عافاكم الله وعافانا واياكم