هناك طفل رضيع يشارك في المسابقة السنوية الكبرى للنقاش الهادف

السلام عليكم

من الهاتف الغبي نوكيا 3310 الى الهاتف الذكي اي فون

قد يعتبرني البعض متأخرا او متخلفا ولكن بنقاشكم هذا ساعرف محلي من الاعراب

متهم بالغباء ذالك الهاتف القديم نوكيا 3310 لانه مصاب بعمى الألوان



موصوف بذكائه ذالك الهاتف الجديد الديجيطال اي فون لانه جلب لك العالم في شاشته وعلى المباشر

المشكلة ليست في الهاتف الذكي وانما المشكلة اذا وقع بين ايادي غبية

2G 3G 4G هذه هي اجيال الهاتف الذكي

صنعت لنا اجيالا متتابعة من ابنائنا والباقي صنعته الوزيرة السيدة بن غبريط في الجيل الاول والجيل الثاني و.........الجيل القادم

الأمهات الأباء الاخوة الاقارب للطفل الصغير المدلل خذ هاتفي والعب به ولا تزعجني المهم اسكت ليتخلصو من الطفل المزعج والمساكش باعطائه الهاتف النقال الذكي =القنبلة ال

مم

قوتة =

لقد اسكتته بالهاتف الذكي صغيرا وسيبكيك بالهاتف الذكي كبيرا ايها الاب ايها الخ ايتها الام

كان الاطفال يلعبون ويسكتون ولا يزعجون ابائهم عندما يلتهون باللعب بالعرائس والدمى والكراة والسيارات الصغيرة

لكنها اليوم اصبحت لا تجدي نفعا لان الطفل الذي كان غبيا في صغره اصبح ذكيا في صغره بعدما صار يعرف المسينجر والفايس بوك واليوتيب وحتى البارطاج والاعجاب والمواقع الاباحية زنقة زنقة بيت بيت دار دار جحر جحر موقعا موقعا

المدارس اصبحت تعاني

الاباء اصبحو يشتكون وكأن ابنهم ليس من صلبهم

والابناء اصبحو يشتكون وكأن ابائهم ليسو هم صلبهم

اب او ام يقولان ابننا ذكي ويعرف استعمال الهاتف الذكي وبفضله اصبح ذكي

فنجيبهم بما انه اصبح ذكي فهل يمكنه حساب ** 8x7=56 دون استعمال الألة الحاسبة لنختبر ذكائه

يجيبان لاء فان الالة الحاسبة اصبحت مسموحة حتى في شهادة البكالوريا

فنجيب نعم طبعا شهادة البكالوريا امتحاناتها وحلولها اصبحت على الفيس بوك قبل ان توزع على الطلبة ونسبة النجاح ارتفعت

وهذا يدل على نسبة الذكاء في النقل والغش

ذكاء مصطنع اساسه الغباء مكلل بنجاح فاشل

أضرار الهاتف المحمول على صحة الإنسان البالغ

إحداث مشاكل للرأس، والتي تتمثل بالشعور المستمر بالصداع.

الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية، حيث إن الإشعاعات المنبعثة من الهاتف تؤثرعلى كرات الدم الحمراء الحاملة للهيموجلوبين وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

التسبب بحدوث اضطربات بالجهاز العصبي، كالتأثير على حاسة التذوق.

التغيير في مستويات الهرمونات.

التأثير على النساء حيث يسبب العقم، كما وأنه يؤثر على صحة المرأة الحامل وجنينها.

المعاناة من التخيلات المستمرة، فقد يتخيل الإنسان باهتزاز بهاتفه، حيث يحدث ذلك لكثرة استعماله.

التسبب بحوادث السير، والتي تحدث بسبب التهاء السائق بالحديث على الهاتف، وعدم الانتباه إلى الطريق من امامه.

فقدان السمع، حيث إن الموجات الكهرومغنايسية المنبعثة من الهاتف تؤثر على الأذن بشكل كبير.

هذا على الكبير اما الصغير فقبل ان يبلغ 20 سيصاب بهذه الاعراض وزيادة على ذلك

التحرش الجنسي بالمحارم

الادمان على الالعاب وووووو

الانتحار بالحوت الازرق او باي حوت يصادفه

المخدرات الرقمية فقدان الوعي والغيبوبة بدخول بعض المواقع تستعمل مخدرات رقمية بدأت في الانتشار

التوحد والانطواء

تصادمت الأجيال ج0 ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 ج6 كما اصطدم هاتفي نوكيا3310 مع الاي فون ولم يتكسر اي منهم لتستمر التصادمات والصــــــدامات

للنقاش

- هل لمجرد ان يبكي الطفل نعطيه هاتفا ليسكت

- هل لأجل ان يسكت اطفالنا يجب ان نكتسب هاتفا ذكيا

- هل يعتبر الطفل الغبي ذكيا اذا حرك اصابعه على تطبيقات بسرعة فائقة ولم ينجح في دراسته

- اذا خير الطفل بين نوكيا3310 و اي فون فماذا سيختار

- اتحدى اي واحد يعرف نفسه الى اي جيل ينتمي