ظلم الاقارب

من الأمور المتعارف عليها لدى غالبية الناس أن الأقارب والأرحام



هم من تلجأ إليهم بعد الله سبحانه ونستنجد بهم طالبين العون والمساعدة منهم



إذا تعرضنا لا سمح الله لأزمة أو مشكلة ما..



فهم بدورهم سيلبون النداء ويتسابقون لإنقاذنا ونجدتنا على أكمل وجه،



وهم بذلك مأجورين على تجاوبهم السريع مستحقين الثقة بكل جدارة..



لكن ماذا لو تفاجأنا بعكس ذلك تماما.. ماذا لو قوبلت طلباتك بالرفض



دون مبرر لذلك وتعرضت لهجمات شرسة وتهميش ومماطلة



ربما مخطط لها من قِبَل أقاربك! يا لها من صدمة! ويا له من ألم،



وأي ألم أشد من هذا، فأشد أنواع الألم إذا كان مصدره شخصا مقربا إليك



فلدغة القريب أشد وأقسى ألما من لدغة الغريب.