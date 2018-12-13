السلام عليكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP فقط
السعر: 1 اورو= 223 دج
المصدر اعمال حره "Freelance"
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP فقط
السعر: 1 اورو= 223 دج
المصدر اعمال حره "Freelance"
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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