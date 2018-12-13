عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
223 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,185
الإعجابات
676
النقاط
331
#1
السلام عليكم

متوفر عندي 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 223 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,298
الإعجابات
3,043
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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