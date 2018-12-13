أعمار أعضاء منتدى اللمة 😅😅

ارواحوا شوفوا الا التخمين راهو صحيح ولالا و على كل موضوع للتقرعيج مكلاه تشناف و دموع و دراما 😅😅سلاااام[/QUOTE]هدا هو المعنى الحقيقي للدراما والتقرعيج على الطريقة اللماويةفكرتيني في صغري قريب بكيت😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅المهم راكي غالطة يا بنتي مريمانا كبير علىوصغير على السلطانةوانا وفريد في العمر قد قدراني عاونتك نورمالمون