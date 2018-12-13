أعمار أعضاء منتدى اللمة 😅😅

sanaya
:: عضو فعّال ::
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سلام لحباب 😊😆
كيراكم نشالله راكم غاية 😊😊
المهم 😈😈
في مواقع التواصل عموما نقدرو ندو فكرة على الشخص اللي نتحاورو معاه ولكن الكارثة كتدي صورة معالاقاش كامل بهذاك الشخص😨😨
و نا الفكرة اللي نديها على الشخص دائما هي العمر و لكن تقديري غالبا خاطئ المهم و بموافقة من الخالة الزايخة🎪🎪 جاية نقول ليكم أعماركم حسب توقعاتي أو من خلال كتاباتكم و اللي مذكرتهمش هنا يعني راني نعرف ديجا اللاج تاعهم :
أيا بسم الله
🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡
@السوفي حمة أعتقد تقريبا 60 سنة على حسب العقل و الرزانة
@zagane حسب الردود المختصرة و المزاح عندو 20 سنة
@لؤلؤة قسنطينة نورمالمو 25 سنة
@السلطانة 30 سنة
@فريد أبو فيصل بين 58 و 60 سنة حسب الردود الطويلة الكافية الوافية الحكيمة
@sami44
20 سنة
@amro mostafa
14سنة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf نتي 15 سنة
بون الأعضاء اللي ذكرتهم هما أكثر الأعضاء اللي نصادفهم و اللي مكتبتهمش يعني نعرف ديجا اعمارهم
ارواحوا شوفوا الا التخمين راهو صحيح ولالا و على كل موضوع للتقرعيج مكلاه تشناف و دموع و دراما 😅😅
سلاااام
كيراكم نشالله راكم غاية 😊😊
المهم 😈😈
في مواقع التواصل عموما نقدرو ندو فكرة على الشخص اللي نتحاورو معاه ولكن الكارثة كتدي صورة معالاقاش كامل بهذاك الشخص😨😨
و نا الفكرة اللي نديها على الشخص دائما هي العمر و لكن تقديري غالبا خاطئ المهم و بموافقة من الخالة الزايخة🎪🎪 جاية نقول ليكم أعماركم حسب توقعاتي أو من خلال كتاباتكم و اللي مذكرتهمش هنا يعني راني نعرف ديجا اللاج تاعهم :
أيا بسم الله
🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡
@السوفي حمة أعتقد تقريبا 60 سنة على حسب العقل و الرزانة
@zagane حسب الردود المختصرة و المزاح عندو 20 سنة
@لؤلؤة قسنطينة نورمالمو 25 سنة
@السلطانة 30 سنة
@فريد أبو فيصل بين 58 و 60 سنة حسب الردود الطويلة الكافية الوافية الحكيمة
@sami44
20 سنة
@amro mostafa
14سنة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf نتي 15 سنة
بون الأعضاء اللي ذكرتهم هما أكثر الأعضاء اللي نصادفهم و اللي مكتبتهمش يعني نعرف ديجا اعمارهم
ارواحوا شوفوا الا التخمين راهو صحيح ولالا و على كل موضوع للتقرعيج مكلاه تشناف و دموع و دراما 😅😅
سلاااام