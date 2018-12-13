أعمار أعضاء منتدى اللمة 😅😅

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,440
الإعجابات
5,915
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام لحباب 😊😆
كيراكم نشالله راكم غاية 😊😊
المهم 😈😈
في مواقع التواصل عموما نقدرو ندو فكرة على الشخص اللي نتحاورو معاه ولكن الكارثة كتدي صورة معالاقاش كامل بهذاك الشخص😨😨
و نا الفكرة اللي نديها على الشخص دائما هي العمر و لكن تقديري غالبا خاطئ المهم و بموافقة من الخالة الزايخة🎪🎪 جاية نقول ليكم أعماركم حسب توقعاتي أو من خلال كتاباتكم و اللي مذكرتهمش هنا يعني راني نعرف ديجا اللاج تاعهم :
أيا بسم الله
🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡
@السوفي حمة أعتقد تقريبا 60 سنة على حسب العقل و الرزانة
@zagane حسب الردود المختصرة و المزاح عندو 20 سنة
@لؤلؤة قسنطينة نورمالمو 25 سنة
@السلطانة 30 سنة
@فريد أبو فيصل بين 58 و 60 سنة حسب الردود الطويلة الكافية الوافية الحكيمة
@sami44
20 سنة
@amro mostafa
14سنة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf نتي 15 سنة
بون الأعضاء اللي ذكرتهم هما أكثر الأعضاء اللي نصادفهم و اللي مكتبتهمش يعني نعرف ديجا اعمارهم
ارواحوا شوفوا الا التخمين راهو صحيح ولالا و على كل موضوع للتقرعيج مكلاه تشناف و دموع و دراما 😅😅
سلاااام
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,759
الإعجابات
22,059
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
تم الاعتماد
ههههههههههههههه موضوع جديد اول مرة يمر علي
الحمد لله اكي ما ذكرتينيش في توقعاتك و هذا معناه راني عاد طفل صغير يلعب بالتراب هههههههههههههه
قال sanaya:
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf نتي 15 سنة
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15 سنة روحي شربي حليبك بنتي هههههههههههههه
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,440
الإعجابات
5,915
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
قال الامين محمد:
تم الاعتماد
ههههههههههههههه موضوع جديد اول مرة يمر علي
الحمد لله اكي ما ذكرتينيش في توقعاتك و هذا معناه راني عاد طفل صغير يلعب بالتراب هههههههههههههه

15 سنة روحي شربي حليبك بنتي هههههههههههههه
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هههههههههه
والو مزال مزال مفعول قهوة الخالة الزايخة راح و حبست الكتابة مزال نزيد القائمة راهي طويلة😅😊
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,881
الإعجابات
49,552
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ههههه يعطيك الصحة على التخمين مريومة
وجبتيها قدقد 25 سنة كيما حطيتها في ملفي الشخصي
معرف اذا بقية الأعضاء جبتيهم قد قد ولالا​
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,440
الإعجابات
5,915
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#5
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ههههه يعطيك الصحة على التخمين مريومة
وجبتيها قدقد 25 سنة كيما حطيتها في ملفي الشخصي
معرف اذا بقية الأعضاء جبتيهم قد قد ولالا​
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ياه شفتي كفاه احم احم والله منعرف شحال عندك خممت حسب ردودك فقط هههههه
ربي يكبرك على طاعتو
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,096
الإعجابات
1,672
النقاط
71
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#6

ههههههههههههههههههه
هههههه الله يهديك ههههههههههه
15 ههههههههه ياحسرااااه كى كنت صغير هههههه
تخميييييييييين خاطئ ههههههههههههه 😯😯😯😯😯😯😯
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,096
الإعجابات
1,672
النقاط
71
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#7
قال الامين محمد:
ههههههههههههههه موضوع جديد اول مرة يمر علي
الحمد لله اكي ما ذكرتينيش في توقعاتك و هذا معناه راني عاد طفل صغير يلعب بالتراب هههههههههههههه

15 سنة روحي شربي حليبك بنتي هههههههههههههه
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ههههههههههههه 15 منكم صح ولا بصح ههعههههه
معليه خوياا ياخى الحليب لصغار ولكبار 😀😀😀😀😀😀
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,440
الإعجابات
5,915
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#9
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:

ههههههههههههههههههه
هههههه الله يهديك ههههههههههه
15 ههههههههه ياحسرااااه كى كنت صغير هههههه
تخميييييييييين خاطئ ههههههههههههه 😯😯😯😯😯😯😯
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الله غالب ايماجينيت 15
قهوة الخالة و مفعولها مخدموش مليح😢😢😢
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,440
الإعجابات
5,915
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#10
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#11
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,096
الإعجابات
1,672
النقاط
71
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#11
قال sanaya:
الله غالب ايماجينيت 15
قهوة الخالة و مفعولها مخدموش مليح😢😢😢
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ههههههه اى نظنها مدارتش خدايمها معاك القهوة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,096
الإعجابات
1,672
النقاط
71
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#12
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,440
الإعجابات
5,915
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#16
قال الامين محمد:
عندنا زمان ما شفناش موضع مهبوول كيما هذا هههههههههه
شكرا اختي مريم يعطيك الصحة
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هههههههههههههه الأفكار الإجرامية هاذو تعلمناهم منك و كبطلت تزور الخالة الزايخة ولينا حنا نزوروها
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#17
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,890
الإعجابات
1,391
النقاط
351
#17
ارواحوا شوفوا الا التخمين راهو صحيح ولالا و على كل موضوع للتقرعيج مكلاه تشناف و دموع و دراما 😅😅
سلاااام[/QUOTE]
هدا هو المعنى الحقيقي للدراما والتقرعيج على الطريقة اللماوية
فكرتيني في صغري قريب بكيت😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
المهم راكي غالطة يا بنتي مريم
انا كبير على
@لؤلؤة قسنطينة
وصغير على السلطانة
وانا وفريد في العمر قد قد
راني عاونتك نورمالمون
 
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