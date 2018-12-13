لهدا السبب الزعفران أغلى التوابل في العالم؟

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ما الذي يجعل الزعفران أغلى التوابل في العالم؟
ما الذي يجعل الزعفران أغلى التوابل في العالم؟
تتطلب عملية إنتاج الزعفران الكثير من الجهد، بدءاً من الحصول على الزهور من الحقل وصولاً إلى التعبئة النهائية.
ونتيجة لعملية الحصاد المجهدة، بالإضافة إلى النكهة المميزة والرائحة والألوان الساحرة، يعتبر الزعفران أغلى أنواع التوابل في العالم، ويتم استخدامه في المطابخ في جميع أنحاء العالم، كما يمكن استخدامه على نطاق أوسع للأغراض الطبية.
ويمكن أن يكلفك نصف كيلو من الزعفران نحو 5000 دولار، وهو ببساطة أغلى التوابل في العالم. وفي المرتبة الثانية تأتي الفانيلا، بسعر حوالي 600 دولار للرطل.
ويحتاج الزعفران إلى الكثير من الجهد العضلي والعمل اليدوي لالتقاط الزهور بشكل منفصل، ومحصول الزعفران قليل للغاية، وتحتاج إلى توظيف الكثير من العمال، لحصاد 2 كيلوغرام فقط من الزعفران للدونم الواحد، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.
وفي نهاية المطاف، تحتاج إلى نحو 170 ألف زهرة، للحصول على نحو نصف كيلوغرام من الزعفران، كما أن الأزهار تزهر على مدى ستة أسابيع من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وهذا أيضاً وقت محدود للقيام بعملية الحصار.
وعندما تكون الرطوبة مرتفعة نسبياً في الهواء، يمكن أن يؤثر ذلك على جودة الزعفران، كما أن ضوء الشمس يمكن أن يحطم التركيب الكيماوي للزعفران.
ويزرع نحو 90% من الزعفران في العالم في الحقول القاحلة في إيران، كما يزرع في المغرب وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وأفغانستان والهند، وحتى في الولايات المتحدة الامريكية.
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