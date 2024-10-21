ستة بدائل للملح

يحتاج جسم الإنسان إلى بعض الصوديوم للبقاء على قيد الحياة، ولكن معظم الناس يستهلكون الكثير منه، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

هناك الكثير من الخيارات اللذيذة لإضافة النكهة إلى أطعمتك بدون ملح، والخبر السار هو أن رغبتك في تناول الوجبات الخفيفة المالحة ستقل عندما تقلل من كمية الملح التي تتناولها.

ووفقًا لصحيفة سياتل تايمز، يعمل الليمون بشكل مشابه للملح، حيث تشعر مستقبلات التذوق على لسانك بالطعم المالح والحامض عن طريق زيادة إنتاج اللعاب، وفق ما

هل الصوديوم مفيد للجسم؟​ يحتاج الجسم إلى بعض الصوديوم، فهو يساعد في تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل، كما أنه ضروري لتقلص العضلات ووظيفة الأعصاب.

ككمية يومية موصى بها، يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 6 جرام من الملح يومياً،وأي طعام يحتوي على أكثر من 1.5 جرام من الملح لكل 100 جرام يعتبر عالي الملح.

ونظرا لوجود الصوديوم في العديد من المنتجات الغذائية، فإن معظم الناس يحصلون بسهولة على أكثر من الكمية الموصى بها

كيف تستخدمين بدائل الملح؟​ يمكنك استخدام بدائل الملح تماما كما يُستخدم الملح العادي، وهذا يعني استخدام الأعشاب والتوابل المجففة عند الطهي، وإضافة الخل والعصائر الطازجة إلى الوصفات بأي طريقة تناسب براعم التذوق لديك

ما هي أفضل بدائل الملح؟​ الثوم

يمكنك طحن الثوم وإضافته إلى أطباق مختلفة، مثل المعكرونة والأسماك والخضروات، حيث يمكن أن يكون بديلا عن الملح.

عصير الليمون أو قشره

الليمون الطازج أو عصير وهو بديل جيد للملح عند استخدامه في الطعام.

الفلفل الأسود المطحون

استخدام الفلفل الأسود بمفرده يضيف نكهة حارة وترابية للأكل، ويعمل كبديل للملح المضاد للالتهابات، يمكنك أيضًا تجربة الفلفل الأبيض لإضافة نكهة جيدة.

البصل

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات مع احتوائه على الفيتامينات والمعادن، وهذا يجعله بديلاً صحيًا للملح ومعززًا للنكهة

الخل

يعد خل البلسميك بديلاً منخفض السعرات الحرارية للملح، يمكن أن يعزز الأطعمة.

وبفضل نكهته الغنية واللاذعة، يشكل خل البلسميك صلصة سلطة أو تتبيلة لذيذة. يمكنك حتى استخدامه لإضافة نكهة معقدة للحلويات.

قد لا يكون الخل أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في بدائل الملح، لكن نكهاته الفريدة قد تساعدك على تقليل كمية الملح التي تحتاجها.

الأعشاب والتوابل

هناك العديدمن التوابل التي تعتبر بدائل أخرى للملح لتجربتها في الطهي، مثل أكليل الجبل، الزعتر، الكزبرة، البقدونس، الريحان، الكمون، القرفة، الكركم، النعناع، الزعفران، القرنفل