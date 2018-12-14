السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 500$ PAYEER مقابل 195دج للدولار



المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكمالمصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.95 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب أو في موقع البريد بعد منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء التفهم





تنبيهات: ​



-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه

-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى

-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

- -أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف

يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء