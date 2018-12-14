NAIM 2093
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 30 جوان 2015
- المشاركات
- 400
- الإعجابات
- 35
- النقاط
- 7
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-عمولة الإرسال %0.95 يتحملها المشتري
مرحبا بالجميع
متوفر 500$ PAYEER مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
ملاحظات:
مرحبا بالجميع
متوفر 500$ PAYEER مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب أو في موقع البريد بعد منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء التفهم
تنبيهات:-أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى تأكيد الإستقبال داخل الموضوع