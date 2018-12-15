فضل اية الكرسى

فضل آية الكرسي لهذه الآية شأن عظيم، فكما ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنّها أفضل آية في كتاب الله، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألَه أيُّ آيةٍ في كتابِ اللهِ تبارك وتعالَى أعظمُ قال اللهُ ورسولُه أعلمُ فردَّدها مرارًا ثم قال أبي: آيةُ الكرسيِّ، فقال: (ليهنَك العِلمُ أبا المنذرُ والذي نفسي بيدِه إنَّ لها لساناً وشفتيْنِ تُقدِّسُ المَلِكَ عند ساقِ العرشِ). من قرأها بعد الانتهاء من الصلاة فإن الله تعالى يتولى قبض روحه، فقد قال أبي أُمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المفروضة أن الرسول عليه الصلاة وسلام قال: (مَنْ قرأَ آيةً الكُرسِيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ، لمْ يمنعْهُ من دُخُولِ الجنةَ إلَّا أنْ يمُوتَ). أنها تحمي البيوت التي تُقرأ فيها من الشياطين والجن؛ فمن جملة الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: (إذا أويتَ إلى فراشِك فاقرأْ آيةَ الكرسيِّ، لن يزال معك من الله حافظٌ، ولا يقربك شيطانٌ حتى تصبحَ).