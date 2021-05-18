اعمال و اقوال ثوابها الجنة ان شاء الله

أعمالٌ وأقوالٌ ثوابُها الجنَّة إنْ شاء اللَّه​ ​

بسم الله الرحمن الرحيم​

ـ أعمالٌ وأقوالٌ ثوابُها الجنَّة إنْ شاء اللَّه:



١- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:【من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة】رواه البخاري برقم (١٢٩)



٢-【من آمن بالله وبرسوله ، وأقام الصلاة ، وصام رمضان ، كان حقاً على اللَّهِ أن يدخله الجنة】رواه البخاري برقم (٢٧٩٠) .



٣-【من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى اللَّهُ له مثله في الجنة】رواه البخاري برقم (٤٥٠) ومسلم برقم (٥٣٣) .



٤-【من صلى البردين دخل الجنة】رواه البخاري برقم (٥٧٤) ومسلم (٦٣٥) ، البردين الفجر والعصر .



٥-【من غدا إلى المسجد وراح أعدَّ الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح】رواه البخاري برقم (٦٦٢) .



٦-【من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة】رواه البخاري برقم (٦٤٧٤) .



٧-【من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة】رواه مسلم برقم (٧٢٨) .



٨-【من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة】رواه مسلم برقم (٢٦٩٩) .



٩-【من قال رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ﷺ نبياًّ وجبت له الجنة】رواه أبو داود برقم (١٥٢٩) صححه الألباني صحيح سنن ابي داود (١٣٥٣) .



١٠-【من قال سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة】صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٤٦٤) .



١١-【من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار】

رواه الترمذي (٢٥٧٢) وابن ماجه (٤٣٤٠) وهو حديث صحيح ، صححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) برقم (٦٢٧٥)

☜ فيستحب للمؤمن أن يكثر من سؤال الله الجنة، والاستجارة من النار



١٢-【العُمرة إلى العُمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة】رواه البخاري برقم (١٧٧٣) .



١٣-【إنَّ الصدق يهدي إلى البرِّ وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنة】رواه البخاري برقم (٦٠٩٤) .



١٤-【ما من أحدٍ يتوضأ فيُحسن الوضوء ، ويصلي ركعتين يُقبِل بقلبهِ ووجههِ عليهما إلاَّ وجبت له الجنة】قال الألباني في صحيح الترغيب برقم (٣٩٤) حسنٌ صحيحُ وكذا في صحيح أبي داود برقم (٩٠٦).



١٥-【من كان آخر كلامه لا إلا اللَّه دخل الجنة】صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٣١١٦) وصحيح الجامع برقم (٦٤٧٩) .



١٦-【أيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعمو الطعام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام】صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٤٨٥) وصحيح ابن ماجه برقم (٢٦٤٨) .



١٧-【من ماتَ وَهوَ بريءٌ منَ الْكبرِ والغُلولِ والدَّينِ دخلَ الجنَّة】صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٥٧٢) وصحيح الترغيب برقم (٢٨٩٢) .



١٨-【من عالَ جاريتينِ دخلتُ أنا وَهوَ الجنَّةَ كَهاتين وأشارَ بأصبُعَيْه】صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٩١٤) .



١٩-【من أذَّنَ اثنتَيْ عشرةَ سنةً وجبت له الجنَّةُ ، وكُتِبَ له بتأذينِهِ في كلِّ مرَّةٍ ستُّون حسنةً ، وبإقامتِه ثلاثون حسنة】صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٤٢) .



٢٠-【مَن عاد مريضاً ، أو زارَ أخاً لهُ في اللهِ ؛ ناداه مُنادٍ : أنْ طِبتَ وطابَ ممشاكَ ، وتبوَّأْتَ مِن الجنَّةِ منزلاً】قال الألباني في صحيح أبي داود برقم (٣١١) وصحيح الترغيب برقم (٢٥٧٨) صحيح لغيره ، وفي صحيح الترمذي برقم (٢٠٠٨) قال حسنٌ .



٢١-【مَنْ قرأَ آيةً الكُرسِيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ، لمْ يمنعْهُ من دُخُولِ الجنةَ إلَّا أنْ يمُوت】صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٤٦٤) .



٢٢-【إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلاَّ واحداً ، من أحصاها دخل الجنة】رواه البخاري برقم (٧٣٩٢) .



٢٣-【لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة ، في شجرة قطعها من ظهر الطريق ، كانت تؤذي الناس】رواه مسلم برقم (١٩١٤) .



٢٤-【سيدُ الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلاَّ أنت ، قال : ومن قالها من النهار موقناً بها ، فمات من يومه قبل أن يمسي ، فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقنٌ بها ، فمات قبل أن يصبح ، فهو من أهل الجنة】رواه البخاري برقم (٦٣٠٦) .



➢ أسأل اللَّهَ العظيم ربَّ العرش العظيم أنْ يجمعنا بكم ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في دار كرامته وهو راضٍ عنا .



❍ قَاَلَ العَلَاَّمةُ ابنُ المُبارك - رَحِمَہُ اللَّهُ تَعَالَــﮯَ -

(لا أعلمُ بعد النُّبُّوة درجة أفضل من نشر العلم " كما في (تهذيب الكمال) (٢٠/١٦).





