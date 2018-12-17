اشتقت لاصدقائي القدماء

اشتقت لاصدقاء كنا اسرة واحدة على منتدى اللمة .وبعد مضيقات من طرف اشخاص هنا في المنتدى اسست إسم مستعار لفتاة حتى لا يتم حضري عضويتي من طرف مسؤول أحدثكم عن سنة 2008/2009/2010

اشتقت لاصدقاء

العم حسان

عاشق اللمة الجزائرية .امين

احمد الجزائري .

اتمنى ان تكونو بالف خير لقد إشتقت لكم كثيرا