اشتقت لاصدقائي القدماء

صديقة المنتدى
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 9 جويلية 2008
- المشاركات
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- 2
- النقاط
- 7
اشتقت لاصدقاء كنا اسرة واحدة على منتدى اللمة .وبعد مضيقات من طرف اشخاص هنا في المنتدى اسست إسم مستعار لفتاة حتى لا يتم حضري عضويتي من طرف مسؤول أحدثكم عن سنة 2008/2009/2010
اشتقت لاصدقاء
العم حسان
عاشق اللمة الجزائرية .امين
احمد الجزائري .
اتمنى ان تكونو بالف خير لقد إشتقت لكم كثيرا
اشتقت لاصدقاء
العم حسان
عاشق اللمة الجزائرية .امين
احمد الجزائري .
اتمنى ان تكونو بالف خير لقد إشتقت لكم كثيرا
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