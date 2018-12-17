فهرس التميز لمنتدى عالم المرأة -متجدد 2019

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بكن عضوات و زائرات عالم المرأة

هُنـا أنوثتنا ()

نتبـادل أناقتنا، أسْـرار جمـالنا، حكَايا مُشترياتنا

أشغالنا اليدوية،ديكوراتنا المنزلية..

نُصوِّب أخطـائنا، وننصح ونُرشد من غفلِت منَّا !

نفرح مع بعضنا

نحزن مع بعضنا

نتبادل حكايا تخصنا نسعى دائما للخير ونشره بين قلوب تربطها أربطة الأخوّة في الله !

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كما هو الحال

تشجيعا لجهودكنّ

نجمعها في فهرس التميز

يشهد لعضواتنا النشيطات الفعالات

أنهنّ الأروع

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والنشاطات والمسابقات...