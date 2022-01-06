فهرس التميز لمنتدى عالم المرأة 2022

اهلا و سهلا بكن عضوات و زائرات عالم المرأة



هُنـا أنوثتنا ()

نتبـادل أناقتنا ، أسْـرار جمـالنا ، حكَايا مُشترياتنا

أشغالنا اليدوية،ديكوراتنا المنزلية..

نُصوِّب أخطـائنا، وننصح ونُرشد من غفلِت منَّا !

نفرح مع بعضنا

نحزن مع بعضنا