فهرس التميز لمنتدى عالم المرأة 2022

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,172
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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اهلا و سهلا بكن عضوات و زائرات عالم المرأة

هُنـا أنوثتنا ()
نتبـادل أناقتنا، أسْـرار جمـالنا، حكَايا مُشترياتنا
أشغالنا اليدوية،ديكوراتنا المنزلية..
نُصوِّب أخطـائنا، وننصح ونُرشد من غفلِت منَّا !
نفرح مع بعضنا
نحزن مع بعضنا
نتبادل حكايا تخصنا نسعى دائما للخير ونشره بين قلوب تربطها أربطة الأخوّة في الله !

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كما هو الحال
تشجيعا لجهودكنّ
نجمعها في فهرس التميز

يشهد لعضواتنا النشيطات الفعالات
أنهنّ الأروع
لتسهيل البحث عن المواضيع في منتدى عالم المرأة
تجدن الموضوع كمرجع شامل لجميع الأركان
والنشاطات والمسابقات...

فمرحبا بالجميع
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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