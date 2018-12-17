تطبيقي لوصفة تقشير اليدين للأخت سكون الفجر

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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مساء/صباح الخير امورات منتدى اللمة الجزائرية
جربت وصفة الاخت @سكون الفجر
لتقشير اليدين :
ملعقة صغيرة فازلين + ملعقة كبيرة سكر خشن
نخلطهم ونقوم بفرك كلتا يدينا لمدة 5 دقائق
ثم نغسلها بالصابون السائل أو غسول الجسم
ثم نضع مرطب اليدين
كانت النتيجة رائعة واردت ان اشكرها
رابط الوصفة الأصلية :
عنايتي باليدين والأضافر + خلطات حصرية
صور التطبيق للوصفة :
ثم حطيت مرطب
تحياتي