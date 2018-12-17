تطبيقي لوصفة تقشير اليدين للأخت سكون الفجر

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
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#1

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مساء/صباح الخير امورات منتدى اللمة الجزائرية

جربت وصفة الاخت @سكون الفجر

لتقشير اليدين :

ملعقة صغيرة فازلين + ملعقة كبيرة سكر خشن
نخلطهم ونقوم بفرك كلتا يدينا لمدة 5 دقائق
ثم نغسلها بالصابون السائل أو غسول الجسم
ثم نضع مرطب اليدين


كانت النتيجة رائعة واردت ان اشكرها :whistle:

رابط الوصفة الأصلية :

عنايتي باليدين والأضافر + خلطات حصرية

صور التطبيق للوصفة :

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ثم حطيت مرطب

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تحياتي

 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُشارك ::
#2
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في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
بصحتك حنونة مليح كعادت نتائج
فعالة راح نقوم بالتجربةاكيد:love:(y)
بارك الله
فيك وفي الاخت سكون الفجر في ميزان حسناتكم
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,916
الإعجابات
63,580
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
بصحتك حنونة مليح كعادت نتائج
فعالة راح نقوم بالتجربةاكيد:love:(y)
بارك الله
فيك وفي الاخت سكون الفجر في ميزان حسناتكم
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العفو حبيبتي
منورة :whistle::whistle:
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,916
الإعجابات
63,580
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#5
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