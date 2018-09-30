عنايتي باليدين والأضافر + خلطات حصرية

كيفكن يا بنات اللمة الحلوات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية

اليوم سأشاركن طريقتي في العناية بيدي وأضافري

قصيرة كانت أو طويلة

نبدأ بالعناية باليدين أولاً

مثل ما للبشرة مقشر لليدين أيضاً مقشر وعليكِ بتقشير يديكِ مرتين في الأسبوع

والمقشر يكون بعدة طرق وعدة خلطات

نبدأ مع الخلطة الأولى

ملعقة صغيرة فازلين + ملعقة كبيرة سكر خشن

نخلطهم ونقوم بفرك كلتا يدينا لمدة 5 دقائق

ثم نغسلها بالصابون السائل أو غسول الجسم

ثم نضع مرطب اليدين

الخلطة الثانية

ملعقة كبيرة سكر خشن + ملعقة زيت زيتون + نقطتين من زيت شجرة الشاي

نخلط المكونات ونفرك بها كلتا يدينا لمدة 5 دقائق ثم نقوم بغسلهما

وترطيبهما

الخلطة الثالثة

ملعقة صغيرة من مرطب اليدين المفضل لديكِ + ملعقة كبيرة سكر خشن

نخلط المكونات ونفرك بها يدينا لمدة 5 دقائق ثم نغسلهما

ولا ننسى الترطيب

الخلطة الرابعة

ملعقة صغيرة من رمل البحر + ملعقة كبيرة من الغسول العادي أو الصابون السائل

نقوم بفرك اليدين جيداً ولا نستخدم الماء أبداً إلى أن يجف الصابون على يديكِ

ثم أغسليهما

ولا تنسي الترطيب

هذه الخلطات جربتها شخصياً، وكلها تعطي النتيجة نفسها

نعومة من الإستخدام الأول

علاج حروق الشمس

تفتيح البشرة

ازالة الجلد الميت والحصول على يدين ناعمتين

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الآن أنا أقوم بتقشير يدي مرتين بالأسبوع

بهذا المنتج

رائحته مميزة ويقشر الجلد الميت بشكل رهيب ويعطي الدين نعومة ورائحة مميزة

أنصح به

وأقوم بترطيب يدي بهذا المنتج من فازلين

رائحته مميزة ومرطب رائع بمعنى الكلمة

أنصح به

أما العناية بالأضافر

تكون أيضاً مرتين بالأسبوع

والخلطة المميزة التي أعتمدها منذ فترة طويلة لتقوية الأضافر

هي

1ملعقة زيت زيتون + 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون + 1 ملعقة كبيرة عصير برتقال

نخلط المكونات ونقوم بوضع أصابعنا داخل هذه الخلطة لمدة نصف ساعة

ثم نقوم بعمل تدليك لطيف لكل أصبع وحول الضفر

ثم نغسل يدينا ونرطبها

بهذه الطريقة ستحصلين على أضافر صحية ونظيفة وهذه العملية أستخدمها سواء

أضافري طويلة أو قصيرة

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