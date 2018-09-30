عنايتي باليدين والأضافر + خلطات حصرية

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,193
الإعجابات
29,020
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-makyaj.gif

كيفكن يا بنات اللمة الحلوات؟ إن شاء الله تكن بخير وعافية
اليوم سأشاركن طريقتي في العناية بيدي وأضافري
قصيرة كانت أو طويلة


31195666_458319017958948_5372406077524541440_n.jpg


نبدأ بالعناية باليدين أولاً
مثل ما للبشرة مقشر لليدين أيضاً مقشر وعليكِ بتقشير يديكِ مرتين في الأسبوع
والمقشر يكون بعدة طرق وعدة خلطات
نبدأ مع الخلطة الأولى

ملعقة صغيرة فازلين + ملعقة كبيرة سكر خشن
نخلطهم ونقوم بفرك كلتا يدينا لمدة 5 دقائق
ثم نغسلها بالصابون السائل أو غسول الجسم
ثم نضع مرطب اليدين

الخلطة الثانية

ملعقة كبيرة سكر خشن + ملعقة زيت زيتون + نقطتين من زيت شجرة الشاي
نخلط المكونات ونفرك بها كلتا يدينا لمدة 5 دقائق ثم نقوم بغسلهما
وترطيبهما

الخلطة الثالثة

ملعقة صغيرة من مرطب اليدين المفضل لديكِ + ملعقة كبيرة سكر خشن
نخلط المكونات ونفرك بها يدينا لمدة 5 دقائق ثم نغسلهما
ولا ننسى الترطيب

الخلطة الرابعة

ملعقة صغيرة من رمل البحر + ملعقة كبيرة من الغسول العادي أو الصابون السائل
نقوم بفرك اليدين جيداً ولا نستخدم الماء أبداً إلى أن يجف الصابون على يديكِ
ثم أغسليهما
ولا تنسي الترطيب

هذه الخلطات جربتها شخصياً، وكلها تعطي النتيجة نفسها
نعومة من الإستخدام الأول
علاج حروق الشمس
تفتيح البشرة
ازالة الجلد الميت والحصول على يدين ناعمتين

...

الآن أنا أقوم بتقشير يدي مرتين بالأسبوع
بهذا المنتج

IMG_20180525_144423.jpg

رائحته مميزة ويقشر الجلد الميت بشكل رهيب ويعطي الدين نعومة ورائحة مميزة
أنصح به

وأقوم بترطيب يدي بهذا المنتج من فازلين

IMG_20180525_144614.jpg

رائحته مميزة ومرطب رائع بمعنى الكلمة
أنصح به


أما العناية بالأضافر
تكون أيضاً مرتين بالأسبوع
والخلطة المميزة التي أعتمدها منذ فترة طويلة لتقوية الأضافر
هي

1ملعقة زيت زيتون + 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون + 1 ملعقة كبيرة عصير برتقال
نخلط المكونات ونقوم بوضع أصابعنا داخل هذه الخلطة لمدة نصف ساعة
ثم نقوم بعمل تدليك لطيف لكل أصبع وحول الضفر
ثم نغسل يدينا ونرطبها

بهذه الطريقة ستحصلين على أضافر صحية ونظيفة وهذه العملية أستخدمها سواء
أضافري طويلة أو قصيرة

...

أرجوا أن يكون موضوعي لهذه المرة قد نال إعجابكم
وأرجوا أن تستفيدوا منه

salam-makyaj2.gif

 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,362
الإعجابات
12,072
النقاط
981
العمر
23
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
كيف بدي كون يعني اذا كان صباحي جميل ثم دخلت للمة واجد فيها حبيبتي سكون وموضوع لها مفيد ومميز كالعادة ، اكيد رح كون مليحة ولله الحمد
تشكري على الخلطات المتعددة والاهم انها مجربة منك شخصيا
لست من النوع الذي يفضل الاظافر الطويلة مثل شريرات باربي
انا مشكلتي مع الاظافر انو منخليهمش يطوالو اصلا واذا خليتهم معناها صبرت عليهم ، كي نكون مقلقة نقضي عليهم باسناني
بخصوص المرطب الي بينفع ايدي وريحته حلوة هو Nivia creme

شكرا على الافادة سكون
تسلم اديك الناعمين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top