مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة للعناية بالشعر

ملكة زوجي
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اهلا وسهلا بيكم حبيباتي اللمويات
راح نحكيلكم عن تجربتي مع منتج ( زيت جوز الهند النقي من هيماني )
ﺯﻳﺖ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺮﻃﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺸﻌﺮ .. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﺼﻒ وتطويله ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺃﻳﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺯﻳﺖ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ
ﻣﻨﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺐ ( ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ) ﻭ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ( ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ) وله عدة فوايد ولا تعدد ولا تحصى
بالنسبة ليا استفدت كثيرا من هذا المنتج اي انه ساعدني كثير لاونو شعري في الفترة الاخيرة اصبح يتساقط وجاف لكن لما استعملت الزيت والله انو تحسن 100/100 الحمد لله ومام الثمن نتاعو ماش غالي بزاف
نتمنى من كل وحدة تعاني من شعرها تستعمل هذا الزيت فصدقا هو مفيد وعن تجربة
وستعملتو لبنتي ايضا وكملت العلبة الاولى والان راني في الثانية
طريقة الاستعمال حسب
*احيانا ندهن شعري فقط بكمية صغيرة من الزيت كيما نستعملو سيروم الشعر
واحيانا نستعمل طريقة اخرى تقريبا كل اسبوع وهي
1-اول حاجة البسي لعندك حاجة قديمة لانو الزيت يقدر يصبح مقطر لحد ما وضعي منشفة على كتفيك لمنع الزيت من التسرب
2-اختاري غطاء لشعرك سواء ورق بلاستيكي ولا قلنسوة بلاستيكية او اي منشقة قديمة المهم والاهم اختاري شيء لي يساعدك
3-نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت جوز لهند في وعاء او بالاحرى الكمية لي تحتاجيها على حساب طول وخشن شعرك تقدري ديري حتى 6-5 مغارف المهم لي تحتاجيه
4-نقوم بتدفاة زيت جوز الهند لكن تجنب استخدام الميكروويف لأنه يقوم بتدمير المنشطات الحيوية بالزيت
يمكنك تذويت الزيت على يديك او في الموقد
5-اسكبي زيت جوز الهند على شعرك بالتساوي على فروة الراس مع استخدام اصابعك لتدليك او حتى تستعملى المشط لا يهم المهم يدخل الزيت داخل الشعر
6-نقوم بجمع الشعر وتغطيته بالكيس او احد الاشياء لي ذكرتها
نتركه على الاقل ساعتين او ليلة كاملة كل ما بقى الزيت في شعرك ازداد ترطيبا
حتى تحصلي على نتيجة مرضية
7-وممبعد نقوم بغسل الشعر بالشامبو المفضل عندك يمكنك غسله ثلاث مرات المهم تحسي انه اصبح شعرك نضيف تمام
وممبعد يمكنك تنشيفة وبصحتي وبصحتكم يا لماوية ههههه
نتمنى تستفيدي من منتوج لي طرحو والله انو مفيد
دمتي