مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة للعناية بالشعر

اهلا وسهلا بيكم حبيباتي اللمويات

راح نحكيلكم عن تجربتي مع منتج

( زيت جوز الهند النقي من هيماني )

ﺯﻳﺖ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺮﻃﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻃﺮﺍﻑ

ﺍﻟﺸﻌﺮ .. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﺼﻒ وتطويله ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ

ﻏﻀﻮﻥ ﺃﻳﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺯﻳﺖ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ

ﻣﻨﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺐ ‏( ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ‏) ﻭ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ‏( ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ‏) وله عدة فوايد ولا تعدد ولا تحصى

بالنسبة ليا استفدت كثيرا

اصبح يتساقط وجاف

100/100

وعن تجربة

وستعملتو لبنتي ايضا وكملت العلبة الاولى والان راني في الثانية

طريقة الاستعمال حسب

* احيانا ندهن شعري فقط بكمية صغيرة من الزيت كيما نستعملو سيروم الشعر

واحيانا نستعمل طريقة اخرى تقريبا كل اسبوع وهي

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يمكنك تذويت الزيت على يديك او في الموقد

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تنشيفة وبصحتي وبصحتكم يا لماوية ههههه