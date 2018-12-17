مسابقة الأميرة ساندريلا أين الحذاء ؟

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلا وسهلا بأميرات منتدى اللمة الجزائرية الحلوات
ككل عطلة شتاء نعلن اليوم عن مسابقة خفيفة ظريفة
تخص مجال الملابس والأناقة
وهي مسابقة الأميرة ساندريلا
طريقة سير وشروط المسابقة :
-تصوير ستايلك في الحذاء
-أن تكون الصور ملتقطة من طرفك والافضل كتابة اسمك عليها
-يسمح بالتقاط 4 صور مختلفة للحذاء
-مدة المسابقة تنطلق من 18 ديسمبر 2018 وتنتهي يوم : 31 ديسمبر 2018
-سنقوم بوضع تصوييت لاختيار افضل حذاء نال اعجابكن
-المشاركات توضع في
ركن مسابقات وفعاليات عالم المرأة