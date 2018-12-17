مسابقة الأميرة ساندريلا أين الحذاء ؟

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,934
الإعجابات
63,619
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
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أهلا وسهلا بأميرات منتدى اللمة الجزائرية الحلوات
ككل عطلة شتاء نعلن اليوم عن مسابقة خفيفة ظريفة
تخص مجال الملابس والأناقة

وهي مسابقة الأميرة ساندريلا

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طريقة سير وشروط المسابقة :

-تصوير ستايلك في الحذاء
-أن تكون الصور ملتقطة من طرفك والافضل كتابة اسمك عليها
-يسمح بالتقاط 4 صور مختلفة للحذاء
-مدة المسابقة تنطلق من 18 ديسمبر 2018 وتنتهي يوم : 31 ديسمبر 2018
-سنقوم بوضع تصوييت لاختيار افضل حذاء نال اعجابكن
-المشاركات توضع في
ركن مسابقات وفعاليات عالم المرأة




الجوائز :

الفائزة تتحصل على وسام

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المشاركات :

تتحصلن على وسام

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نتشرف بمشاركاتكن


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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,934
الإعجابات
63,619
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,934
الإعجابات
63,619
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
العيون الخضراء

العيون الخضراء

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
12 جويلية 2018
المشاركات
78
الإعجابات
165
النقاط
5
محل الإقامة
Ain defla
الجنس
أنثى
#5
شكرا على هاذ المسابقة الراءعة اختي الغالية وان شاء الله راح نشارك ويعجبكم ستايل الاميرة صاحبة العيون الخضراء وكل التوفيق للاميرات المشاركات
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,329
الإعجابات
14,351
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم


😍😍😍
جميييل لاول مرة رح نشارك في هذ المسابقة و بالتوفيق لجميع الأميرات اللمويات
👍
 
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