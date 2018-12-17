مسابقة الأميرة ساندريلا أين الحذاء ؟



أهلا وسهلا بأميرات منتدى اللمة الجزائرية الحلوات

ككل عطلة شتاء نعلن اليوم عن مسابقة خفيفة ظريفة

تخص مجال الملابس والأناقة

وهي مسابقة الأميرة ساندريلا

طريقة سير وشروط المسابقة :