نتائج مسآبقة حذاء الأميرة سندريلا

Yasmina.yaso
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أهلا وسهلا بأميرات منتدى اللمة الجزائرية الحلوات
كنا قد طرحنآ مسآبقة
تخص مجال الملابس والأناقة وهي مسابقة الأميرة ساندريلا
مسابقة الأميرة ساندريلا أين الحذاء ؟
وكآنت هذه مشآركات الآخوات :
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
مشاركتى في مسابقة حذاء الاميرة ساندريلا
@العيون الخضراء
مشاركتي في مسابقة حذاء الاميرة ساندريلا
@heba biba
مشاركتي في مسابقة حذاء الاميرة سندريلا
@الورد الأحمر
مشاركتي في مسابقة الأميرة ساندريلآ
وهنا فتحنا المجال للتصويت على الحذاء الذي نال إعجابكم :
تصويت عن اجمل حذاء في نظرك ؟
وعليه فالنتائج كالتالي :
المركز الأول :
تتقاسمه كل من الأختين :
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@heba biba
تتحصلن على
و بقية المشاركات :
@الورد الأحمر
@العيون الخضراء
تتحصلن على وسام
بارك الله فيكم على المشاركة
كما تعرفنا على دوق كل واحدة
نلتقي في فعاليات اخرى باذن الله ......