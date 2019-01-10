نتائج مسآبقة حذاء الأميرة سندريلا

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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أهلا وسهلا بأميرات منتدى اللمة الجزائرية الحلوات
كنا قد طرحنآ مسآبقة
تخص مجال الملابس والأناقة وهي مسابقة الأميرة ساندريلا




مسابقة الأميرة ساندريلا أين الحذاء ؟

وكآنت هذه مشآركات الآخوات :



@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
مشاركتى في مسابقة حذاء الاميرة ساندريلا

@العيون الخضراء
مشاركتي في مسابقة حذاء الاميرة ساندريلا

@heba biba
مشاركتي في مسابقة حذاء الاميرة سندريلا

@الورد الأحمر
مشاركتي في مسابقة الأميرة ساندريلآ

وهنا فتحنا المجال للتصويت على الحذاء الذي نال إعجابكم :

تصويت عن اجمل حذاء في نظرك ؟

وعليه فالنتائج كالتالي :

المركز الأول :

تتقاسمه كل من الأختين :

@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@heba biba

تتحصلن على

97447.png


و بقية المشاركات :

@الورد الأحمر
@العيون الخضراء


تتحصلن على وسام






بارك الله فيكم على المشاركة
كما تعرفنا على دوق كل واحدة

نلتقي في فعاليات اخرى باذن الله ......






 
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