تهنئة خاصة لمنتدنا الغالي وللعضوة المتالقة اشواق 19

ملكة زوجي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 511
- الإعجابات
- 430
- النقاط
- 223
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى واخواتى اعضاء منتدى اللمة
العضوة المتألقة في مشاركاتها ..
المميزة في ردودها ..
المخلصة لمنتداها الجميل ..
أختنا
أشــواق 19
"أشــواق 19
18 ديسمبر يوم ميلادي 😍😍😍😍😍 وميلاد اللمة الغالية ❤
راه عندي يروقرام شارجي هذا لعام 😪 مي نحاول نكون من المشاركين باذن الله ❤
تحياتي لكم 👌
ما قالت اشواق
وبالمناسبة نقول لمنتدايا اللمة ايضا كل عام وهو بالف خير
والمزيد من التطور
هي بيتنا الذي يجمعنا بالحب والمودة .
لا يسعنا في هذا المقام إلا ان نقدم عظيم الشكر والإمتنان والدعاء الخالص بالتوفيق ، لمن أولدالفكرة،
ومن سهر عليها ،
نشكركم يا إدارتنا
ومشرفين واعضاء وكل من ساهم في تقدم اللمه الجزائرية
وإلى الإمام يا منتدانا يا بيتنا يا مكان لقيانا
يا مكان رقينا يا مكان فرحتنا
بك نفرح .. فيك نجتمع على طاعة الله وسنة رسوله .. ،
وأخيرا .. اللهم ألف بين قلوبنا ، اللهم آمين .
نرجعو لشوشو هههه
حقيقة قد يقف أحيانا القلم حينما يريد أن يُسيل من يراعه أحرفا تخط كلمات التهنئة ، ولكنه
سرعان ما يتخذ مسارا اخر لكتابة الفخر والاعتزاز بوجود أمثالكم على صفحات هذا المنتدى .
نعم .. هو ميلادكم
لا يتداخلكم اعتقاد بأن شموع العمر الفائت قد أطفئت ، بل هي ستكون جنبا ً إلى جنب الشمعة الجديدة
تقف لتكمل الجديد لكم ولشخصكم الكريم ..
فكل شمعة كان لها دورها في إبراز هذه الصورة .
عيد ميلاد سعيد .. ويوم سعيد .. وكل عام وانت بالف خير
اتمنى لكي ان تقضي معنا اجمل الاوقات من حياتك
و كل عام وانتي بخير وصحه و عافيه ...
و اتمنى لكِ كل السعاده و التوفيق في السنه الجديده
و عقبااااال 100000000000000 سنه