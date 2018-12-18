تهنئة خاصة لمنتدنا الغالي وللعضوة المتالقة اشواق 19

اعضاء

اللمة

.. لمنتداها الجميل..



"أشــواق 19

18 ديسمبر يوم ميلادي 😍😍😍😍😍 وميلاد اللمة الغالية ❤

راه عندي يروقرام شارجي هذا لعام 😪 مي نحاول نكون من المشاركين باذن الله ❤

تحياتي لكم 👌

ما قالت اشواق

وبالمناسبة نقول لمنتدايا

اللمة

ايضا كل عام وهو بالف خير

والمزيد من التطور

هي بيتنا الذي يجمعنا بالحب والمودة .



لا يسعنا في هذا المقام إلا ان نقدم عظيم الشكر والإمتنان والدعاء الخالص بالتوفيق ، لمن أولدالفكرة،



ومن سهر عليها ،

نشكركم

يا إدارتنا

ومشرفين واعضاء وكل من ساهم في تقدم

اللمه الجزائرية



وإلى الإمام يا منتدانا يا بيتنا يا مكان لقيانا



يا مكان رقينا يا مكان فرحتنا



بك نفرح .. فيك نجتمع على طاعة الله وسنة رسوله .. ،



وأخيرا .. اللهم ألف بين قلوبنا ، اللهم آمين .

نرجعو لشوشو هههه

أمثالكم

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