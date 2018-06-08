الحلقة (5): لمّة خير تستضيف الضحية " أشـــواق 19 "

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم

وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب

وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @لؤلؤة قسنطينة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ

ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل

لكن هاد المرة فكرنا أنا و مريم وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو

ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون

بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟

نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم

إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

{لمة خير}

خامس ضحية معنا في هاد الكاميرا كاشي هي الاخت @أشــواق 19 كانت في بالي فكرة مليحة رح تلقى تفاعل

بصح الفكرة لازم تطبق على امراة و لقيت بلي زميلتي في الاشراف اشواق هي لي تجي عليها

و فعلا كانت تجاوب كبير

تابعوا معايا واش صـــــــــــــــــرا

عاشقة الجنة

السلام عليكم

اهلا ختي اشواق كيفك

اشواق 19

وعليكم السلام اسوم

والله شوية يا ختي

وانت لباس! ؟

عاشقة الجنة

علاش وشبيك حبيبتي غير الخير

الحمد لله لباس

اشواق 19

مين كملنا لي كنترول وانامريضة وعيانة وزاد ليوم كنت نسيق طحت في دروج راسي حاساتو تقسم

عاشقة الجنة

بسم الله عليك حبيبتي

بالشفاء عليك ان شاء الله روحي لطبيب الراس صعيب

طهور ان شاء الله

اشواق 19

ايه ان شاء الله

شكرا حبيبتي اسووم

و بعد هذا الحديث خضنا حديث خاص عن الدراسة و التخصصات الجامعية و لما شفتها خلاص تحكي من نيتها و مفي حتى رائحة للشك

طلب منها اني نسقسيها

اشواق 19

وي تفضليييي ختييي

عآشقة الجنة

نحيكيلك الحكاية كامل قبل

اصبري نكتب و نردلك

شوفي كاينة عضوة معانا راهي في حالة مكسينة و هي مخطوبة و هي من ميلة قريبة للعلمة

باباها مسكين عساس برك و مكاش خاوتها رجال في دار و هي الكبيرة قاتلي حالتي راهي كارثة و معندهاش باش تدير جهاز شرات حوايح خفاف و غير الحاجة المهمة مالا عجوزتها قاتلها لازم تجيبي محزمة لويز و العنابية و بزاف حوايج خاصين بناس الشرق راكي ادرى مني هوما يحبو يزوخو و يفوخو

قاتلي قاتلها اذا مجبتيش جهاز كامل و مكمل و حاجة مخيرة رح نطلقك من ولدي و نشوفلو طفلة لباس بيها

هي يمات راجلها متحبهاش خاطرش هو لي خيرها صافي داها عن قصة حب و حكاية طويلة

المهم هي مسكينة ضرك دايمن تحكيلي قذعتلي قلبي الفقر و زيد هم العجوز حابة تطلقها و هي معندهاش

اذا تعرفي جوايهكم كاش وحدة ولا عائلة لباس بيهم يعاونوها ولا حتى وحدة ثقة تسلفلها تصديرة تاعها و مبعد تردها قاتلي راني قابلة يعاونوني ناس المهم منطلقش و نزيد نحصل في بابا و يما لوكان نطلق تمرض اكثر بحكم عندها السكر

و الله غير تشف هي تحكيلي و انا نبكي

أشــــــواق 19

اووو مسكيييينة والله قصتها مأثرة.. ربي يهديها لعجوز هذي.. حنا بنات لباس عليهم ورجعو ميدوش لمحزمة هذي

ربي يقول لا تكلف نفسا الا وسعها..

شوفي دك نحاول نعاونها اذا قدرت.. نحكي مع ماما ولا كشما بنات مزوجات يكونو حابين يمدو تصديرتهم مع انو معنديش معريفة بزاف بلبنات مزوجات نعرف غير سيليبايرات خخخ

حاولي توقفي معاها معنويا والله ماهي عيب

عآشقة الجنــة

ايه والله يا اشواق ختي غير قصتها توجع سورتو كي تسمعيها منها

و فوق هذا كامل كان مديسيدي يسكنها وحدها قاتلها مدامني عايشة غير إنشائها هذي اسكتي وحدك انا وليد كبرتو و رجعت و راجل باش نديه عليا ربي يهديها تعيين هذي لعجوز

ايه صح ماشي كامل رآهم يدور المحزمة بصح هي شرطتهالها

الشر واش يدير هي تالمون ماشي حاملتها لي قاتلها لازم تجيبي

تعيشي ختي اشواق ربي يحفظك زينة و يكثر من امثالك قاتلي لوكان نلقى لي يعاونك بالف فراك نشد عليه المهم منطلقش

بارك الله فيك

أشـــواق 19

منين هذي لعجوز يرحم باباك عنابة؟؟؟؟؟

هذي طفلة راح دمرر حياتها والله... ماشي الحب هو كلش مع الوقت راح تكره وتسوفري كثررر... وزيد هذا لي يحبهااااا نورمالمو يسكت يماه نو؟؟

علاه متشريش محزمة بلاكي وخلاص وين راح تتحلبلها... تجيها في مليون خيرمن 20

والله نعاونها ان شاء الله بلي قدررررت

عآشقة الجنــــــة

لالا ماشي عنابة واقيل من الطارف

انا ثاني قتلها اخطيك منهم قاتلي منقدرش نولي مطلقة و نبقى في دار بابا نتحمل و خلاص و هو معندو حتى كلمة يا اشواق ختي شفتي سماع كيفاش دائرة زعما في رايك رح يقدر يقول معاها لالا باين من نوع لي يتبع و يقول بببعع ربي يهديهم ظلموا طفلة معاهم

صح فكرة مليحة مجاتش في بالي غدوة نقولها على فكرة البلاكي

يعطيك الصحة

أشــــــــــواق 19

اسمحلي ختي اسما طولت في الرد

توفات بنت عمتي اني عندهم 😪

دك نروح ونحكو على صحيبتك هذي ان شاء الله

عآشقة الجنـــة

عظم الله اجرك حبيبتي ربي يرحمها ان شاء الله

اوك كي تروحي نقولك المستجدات

أشـــــــواق 19

هاه وش هما مستجداات خير ان شاءالله

عآشقة الجنــــة

والله كنت حابة نحكيلك في ظروف احسن من هاذي بصح مدام طولت الحكاية خلي نخرجلك طاي طاي

هذي الحكاية كامل مراهي الا كاميرا كاشي 😀😀😀😀 ولا تجربة اجتماعية

نختابرو فيها الاعضاء في موضوع ما و نشوفو إذا يتفاعلوا معاه و انتي الله يبارك عليك اختي اشواق ظهرتي فحلة و بنت ناس ربي يكثر من امثالك اختي

و اسمحيلنا حكمناك هههههه

أشـــواق 19

ههههههه تبا لكي ايتها الشريرة..

كون حكيتيلي في امر اخر بلاك نشك بلي كاميرا كاشي مي هاذا الموضووع مخطرتش على بالي خلاص.. حرام عليك خليتيني نسب لعجوزة شريرة لي مكاش منها خلاص هههههه

يعطيك الصحة ختي اسمااااء راكي مسامحة هذي لمرة 😋

و في نهاية الموضوع نقول لـ أشــواق 19 بارك الله فيك على طيبة قلبك و على حبك لفعل الخير أنت و الوالدة الكريمة و نشكركم بزتف على تفاعلكم مع القصة الوهمية

ربي يهنيك حبيبتي و يحفظك و ينور دربك و يوفقك في مشوارك الدراسي و ان شاء الله نشوفوك من كبار نجوم الاعلام في الجزائر و العالم

تعيشي و تاكلي غيرها حبيبتي الطيبة صاحبة المعدن النفيس ❤

و عظم الله اجركم في فقيدتكم