تعالو نتذاكر نعم الله علينا

العيون الخضراء

العيون الخضراء

:: عضو منتسِب ::
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Ain defla
الجنس
أنثى
#1
المؤمنون دائما يسألون ربهم العون على ذكره وشكره وحسن عبادته وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يرددها دبر كل صلاة " اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ : " يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " رواه أبو داود والنسائي

إذ شكر النعمة سبب زيادتها والبركة فيها ، كما قال تعالى : " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "
قد لاحقتنا النعم من كل حدب وصوب ، وأمطرت علينا النعم من كل مكان , لكننا غفلنا عنها واعتدناها وكأننا لا نراها ونسينا أن نواصل الله تعالى بالحمد عليها والشكر .


فلنغمض أعيننا قليلا من الوقت ونحاول أن نسير هكذا دقائق بل ثوان سنشعر بقيمة البصر وأنه من نعم الله الجليلة التي لابد أن نشكره سبحانه عليها .


أو أن نقوم بأداء عملنا يوما بيد واحدة ونرى هل سنصبر ! , بل بدون أصبع الإبهام وحده أو السبابة وحدها وهكذا ،وعندئذ سنشعر بنعمة وجود اليدين , نعمة معنا ولكننا لا نشعر بها ولا نهتم بالشكر عليها كما ينبغي .


فلنتذكر نعمة السمع أو الكلام أو السير على الأقدام , أو نعمة المال والأولاد , نعم لا يشعرها ولا يعلم قيمتها إلا المحروم منها أو الذي قد فقد أحدها .

نحمد الله علي سكن يؤوينا عندما نجد غيرنا يعيش بدونه ، نعمة الصحة نشعرها عندما نجد من يعاني أمامنا من كثرة آلام المرض..نعم نحن أيضا نشتكي المرض لكننا أفضل والحمد لله

نعمة الأبناء الصالحين , نشكر الله عليها كثيرا عندما نجد آباء يعانون عقوق أبنائهم وانحرافهم .

نحمد الله ونشكره عند الرزق بزوج صالح أو زوجة صالحة , وأمامنا أشكال كثيرة من الخلافات نراها في كل ساعة , ونرى عدم التوافق بين الازواج حتى انهارت كثير البيوت وزاد منسوب النطق بالطلاق .


نحمد الله ونشكرة الذي أكرمنا بالرزق الحلال , عندما نجد الكثير من الناس في ظل هذا الزمان مع الضيق المالي يندفعون نحو السقطات .

نعمة معرفة الخالق الواحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي يشعر بآلامنا ويسمع نجوانا ويستجيب لدعائنا ويفرج همومنا " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ".

نحمد الله الذي جعلنا مسلمين له عابدين له توابين , نحمده على نعمة الإيمان عندما نرى من يعبد الأصنام ومن ليس له شيء يعبده غير هوى نفسه !

و الشكر لايكون إلا بتحقيق أركانه ، وهي شكر القلب ، وشكر اللسان ، وشكر الجوارح ، قال ابن القيم : الشكر يكون : بالقلب : خضوعاً واستكانةً ، وباللسان : ثناءً واعترافاً ، وبالجوارح : طاعةً وانقياداً " " مدارج السالكين "


فشكر القلب أن يستشعر القلب قيمة النعم ويعترف بها لله سبحانه ، وشكر اللسان هو التعبير به حمدا وشكرا وثناء له سبحانه ، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ) رواه مسلم

وأما شكر الجوارح فهو أن يجعلها وقفا لله ، فيستعملها في طاعته قال الله تعالى : " اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً "

قال ابن رجب : " الشكر على درجتين : إحداهما واجب ، وهو أن يأتي بالواجبات ، ويتجنب المحرمات ، فهذا لا بد منه ، ويكفي في شكر هذه النعم ، ...

.الدرجة الثانية : الشكر المستحب ، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض ، واجتناب المحارم : بنوافل الطاعات ، وهذه درجة السابقين المقربين "
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
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Algerie
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أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولله الحمد والشكر
مشكورة على الانتقاء
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
 
A

amro mostafa

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
6 نوفمبر 2018
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النقاط
121
العمر
36
محل الإقامة
السعودية
الجنس
ذكر
#3
قال العيون الخضراء:
المؤمنون دائما يسألون ربهم العون على ذكره وشكره وحسن عبادته وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يرددها دبر كل صلاة " اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ : " يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " رواه أبو داود والنسائي

إذ شكر النعمة سبب زيادتها والبركة فيها ، كما قال تعالى : " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "
قد لاحقتنا النعم من كل حدب وصوب ، وأمطرت علينا النعم من كل مكان , لكننا غفلنا عنها واعتدناها وكأننا لا نراها ونسينا أن نواصل الله تعالى بالحمد عليها والشكر .


فلنغمض أعيننا قليلا من الوقت ونحاول أن نسير هكذا دقائق بل ثوان سنشعر بقيمة البصر وأنه من نعم الله الجليلة التي لابد أن نشكره سبحانه عليها .


أو أن نقوم بأداء عملنا يوما بيد واحدة ونرى هل سنصبر ! , بل بدون أصبع الإبهام وحده أو السبابة وحدها وهكذا ،وعندئذ سنشعر بنعمة وجود اليدين , نعمة معنا ولكننا لا نشعر بها ولا نهتم بالشكر عليها كما ينبغي .


فلنتذكر نعمة السمع أو الكلام أو السير على الأقدام , أو نعمة المال والأولاد , نعم لا يشعرها ولا يعلم قيمتها إلا المحروم منها أو الذي قد فقد أحدها .

نحمد الله علي سكن يؤوينا عندما نجد غيرنا يعيش بدونه ، نعمة الصحة نشعرها عندما نجد من يعاني أمامنا من كثرة آلام المرض..نعم نحن أيضا نشتكي المرض لكننا أفضل والحمد لله

نعمة الأبناء الصالحين , نشكر الله عليها كثيرا عندما نجد آباء يعانون عقوق أبنائهم وانحرافهم .

نحمد الله ونشكره عند الرزق بزوج صالح أو زوجة صالحة , وأمامنا أشكال كثيرة من الخلافات نراها في كل ساعة , ونرى عدم التوافق بين الازواج حتى انهارت كثير البيوت وزاد منسوب النطق بالطلاق .


نحمد الله ونشكرة الذي أكرمنا بالرزق الحلال , عندما نجد الكثير من الناس في ظل هذا الزمان مع الضيق المالي يندفعون نحو السقطات .

نعمة معرفة الخالق الواحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي يشعر بآلامنا ويسمع نجوانا ويستجيب لدعائنا ويفرج همومنا " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ".

نحمد الله الذي جعلنا مسلمين له عابدين له توابين , نحمده على نعمة الإيمان عندما نرى من يعبد الأصنام ومن ليس له شيء يعبده غير هوى نفسه !

و الشكر لايكون إلا بتحقيق أركانه ، وهي شكر القلب ، وشكر اللسان ، وشكر الجوارح ، قال ابن القيم : الشكر يكون : بالقلب : خضوعاً واستكانةً ، وباللسان : ثناءً واعترافاً ، وبالجوارح : طاعةً وانقياداً " " مدارج السالكين "


فشكر القلب أن يستشعر القلب قيمة النعم ويعترف بها لله سبحانه ، وشكر اللسان هو التعبير به حمدا وشكرا وثناء له سبحانه ، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ) رواه مسلم

وأما شكر الجوارح فهو أن يجعلها وقفا لله ، فيستعملها في طاعته قال الله تعالى : " اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً "

قال ابن رجب : " الشكر على درجتين : إحداهما واجب ، وهو أن يأتي بالواجبات ، ويتجنب المحرمات ، فهذا لا بد منه ، ويكفي في شكر هذه النعم ، ...

.الدرجة الثانية : الشكر المستحب ، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض ، واجتناب المحارم : بنوافل الطاعات ، وهذه درجة السابقين المقربين "
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جزاكى الله كل خير شكرا ليكى
 
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