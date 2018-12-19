mohammed tlm
:: الأمين المالي ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 10 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 5
- الإعجابات
- 18
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
مرحبا بكم اخواني رواد القسم التجاري
نريد مساعدة من الاخوة الذين يملكون موهبة التصميم
نريد تصميم بسيط و جميل لتثبيته كمنشور في صفحة اللمة الجزائرية على فايسبوك
المقاس
526 / 275
لنا تصميم سابق لكن صممناه لغلاف الصفحة
هذا هو
لكن نريد واحد يكون اكثر جاذبية مثل هذا
نريد مساعدة من الاخوة الذين يملكون موهبة التصميم
نريد تصميم بسيط و جميل لتثبيته كمنشور في صفحة اللمة الجزائرية على فايسبوك
المقاس
526 / 275
لنا تصميم سابق لكن صممناه لغلاف الصفحة
هذا هو
لكن نريد واحد يكون اكثر جاذبية مثل هذا
يكون فيه العبارات التالية
احجز
إدفع
استقبل
منصة اللمة التجارية أول سوق تجاري لبيع العملات و الخدمات الالكترونية
و يكون فيها شعارات البنوك مثلا
باقي التفاصيل يمكن التواصل معنا للاستفسار او الاقتراح...
الاستعمال: نريد تثبيته كمنشور في صفحة اللمة و صفحة التويتر للمة و لاستغلاله لأفكار ترويجية مثل التشجيع على مشاركة المنشور / partage
من يريد المساعدة يضع رد هنا و نراسله
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