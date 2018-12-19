مساعدة طلب تصميم للترويج لبيع العملات و الخدمات

M

mohammed tlm

:: الأمين المالي ::
وسيط معتمد
#1
إنضم
10 سبتمبر 2015
المشاركات
5
الإعجابات
18
النقاط
3
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
#1
مرحبا بكم اخواني رواد القسم التجاري

نريد مساعدة من الاخوة الذين يملكون موهبة التصميم

نريد تصميم بسيط و جميل لتثبيته كمنشور في صفحة اللمة الجزائرية على فايسبوك

المقاس
526 / 275

لنا تصميم سابق لكن صممناه لغلاف الصفحة
هذا هو
333502-PAVUES-442.jpg

لكن نريد واحد يكون اكثر جاذبية مثل هذا​

1111111111111111111111111111111111111111111.jpg
يكون فيه العبارات التالية
احجز
إدفع
استقبل
منصة اللمة التجارية أول سوق تجاري لبيع العملات و الخدمات الالكترونية

و يكون فيها شعارات البنوك مثلا
EC.gif

باقي التفاصيل يمكن التواصل معنا للاستفسار او الاقتراح...

الاستعمال: نريد تثبيته كمنشور في صفحة اللمة و صفحة التويتر للمة و لاستغلاله لأفكار ترويجية مثل التشجيع على مشاركة المنشور / partage

من يريد المساعدة يضع رد هنا و نراسله​
 
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