مرحبا بكم اخواني رواد القسم التجارينريد مساعدة من الاخوة الذين يملكون موهبة التصميمنريد تصميم بسيط و جميل لتثبيته كمنشور في صفحة اللمة الجزائرية على فايسبوكالمقاس526 / 275لنا تصميم سابق لكن صممناه لغلاف الصفحةهذا هولكن نريد واحد يكون اكثر جاذبية مثل هذا​

يكون فيه العبارات التاليةباقي التفاصيل يمكن التواصل معنا للاستفسار او الاقتراح...الاستعمال: نريد تثبيته كمنشور في صفحة اللمة و صفحة التويتر للمة و لاستغلاله لأفكار ترويجية مثل التشجيع على مشاركة المنشور / partageمن يريد المساعدة يضع رد هنا و نراسله​