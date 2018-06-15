بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].

قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.​

الإعتماد مفتوح حاليا

نرجو من أصحاب الطلبات عدم مراسلتنا بكثرة واذا كان الاعتماد مغلق فنعتذر لأنه مغلق لإشعار آخر. ذلك لتحقيق الموازنة في القسم



طلب الإعتماد لبيع العملات في اللمة الجزائرية

يرجى الإطلاع جيدا على قوانين القسم و شروط إتفاقية الإعتماد لأن جهلك للقوانين لا يعفيك من تحمل المسؤولية .

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1.شروط الاعتماد:

[ يمنع ] ممنوع منعا باتا تداول الأموال الغير مراقبة. [الإجراء: الحظر النهائي+يتحمل المعني وحده أي مساءلات قانونية أمام الجهات المختصة]. (مكرر ' 1 '). [ يجب ] الموافقة و الإلتزام بـ قوانين البيع و الشراء و مسودة البيع و الشراء. [ يجب ] على البائع التعامل بالحسابات المصرح بها عند الادارة فقط. [ يمنع ] تخصيص نفس المبلغ للتداول في عدة مواقع. مواضيع البيع لن تظهر إلا بعد مراجعتها من قبل المشرف و الموافقة عليها. يتحمل البائع كامل المسؤولية في كل التعاملات التي تجرى بعضويته منذ تاريخ اعتماده الى غاية نزع الاعتماد منها. (مكرر"7" ادارة اللمة لها الحق في نزع الإعتماد عن اي عضوية تراها لا تستوفي شروط الامان و المصداقية دون اعلام صاحبها. عند قبول طلبك يتوجب عليك دفع رسوم اشتراك كل 3 أشهر بـ 1500دج في حساب وسيط اللمة. البائع المعتمد يجب أن يصرح بكل الحسابات التي يريد ان يتعامل بها في القسم. البائع المعتمد يجب أن يكون لديه حساب CCP بإسمه و مفعل خدمة الزبائن لمراقبة حسابه من موقع البريد. موضوع البيع الحد الأقصى به 500$ و يحق لكل بائع عرض موضوعين مختلفين في نفس الوقت بقيمة 500$ كحد اقصى لكل موضوع. كل المواضيع التي لا يحدثها صاحبها لمدة تفوق ( ثلاثة أيام ) يتم غلقها تلقائيا.

تعليمات مؤقتة

عرض محدود: عند قبول طلبك أول شهر مجاني بعدها يتوجب عليك دفع رسوم اشتراك كل 3 أشهر بـ 1500دج في حساب وسيط اللمة .

وسيط اللمة(الوسيط المالي): سيتم تحديده قريبا ...

الباعة الحاليين لعدم تعطيل مصالحكم يمكنكم بيع العملات و تكوين ملف الاعتماد الجديد: نقدم لكم مدة 20 يوم لتكوين ملف الاعتماد الجديد و من لديه ظرف خاص نمدد له المدة لأيام فقط. آخر تاريخ لتقديم ملفاتكم الجديدة 05/07/2018 و بعدها تلغى كل الاعتمادات السابقة. ملف الاعتماد الجديد يوضع في موضوع جديد.

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الإخوة الذين يريدون بيع العملات بطريقة سهلة و آمنة و بدون تقديم وثائق سيتم الاعلان عن قسم الوساطة في الايام القادمة.

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2.الوثائق المطلوبة لطلب الاعتماد:

صورة [الأمامية/الخلفية] لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري. (بطاقة التعريف القديمة و جواز السفر القديم غير مقبولة). صورة لشهادة الإقامة "Le certificat de résidence" (لا يقل إصدارها عن (6) أشهر). صورة من فاتورة كهرباء (لا يقل إصدارها عن (6) أشهر). صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا لبطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري. صورة "سالفي" لصاحب الطلب حاملا ورقة مكتوب عليها باليد إسم العضوية وإسم منتدى اللمة الجزائرية و التاريخ. صورة من شيك البريد الجاري الجزائري "CCP" مشطوب. تعهد خطي مكتوب بخط اليد و مصادق عليه من البلدية (نموذج التعهد الكتابي من هنا). صورة من حساباتك في البنوك الإلكترونية يظهر فيها انها مفعلة بإسم مقدم الطلب. مطلوب تعبئة استمارة طلب الاعتماد في رد جديد(مشاركة جديدة) داخل موضوع طلب الاعتماد.

توضيح:

*كل الصور تكون بكاميرا الهاتف و بجودة واضحة.

*الطلبات الناقصة او الصور المعدلة يتم تجاهلها والغائها.

*جميع الصور ترفع بشكل مباشر في

مرفقات الموضوع

. [ الروابط الخارجية و المجلدات المضغوطة غير مقبولة]

*موضوع الاعتماد هو موضوع مخفي و يراه صاحبه و الادارة العامة فقط.

*محاولات و عمليات الاحتيال و التزوير كلها تعرض صاحبها للحظر و المساءلات القانونية لدى المصالح المختصة.

3.مراحل الاعتماد:

الاطلاع على جميع القوانين و الشروط و تجميع الوثائق المطلوبة. فتح موضوع في ركن تقديم طلبات إعتماد تجار العملات و ترفع فيه كل الوثائق و المعلومات المطلوبة. تنسخ المعلومات من : (استمارة طلب الاعتماد) ثم ضعها في رد جديد(مشاركة جديدة) داخل موضوع طلب الاعتماد و قم تعبئتها. تقوم الادارة في سرية تامة بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة. و بعدها تراسل صاحب الطلب بالقبول او الرفض. بعد قبول الطلب يتم تحديد موعد اتصال عبر السكايب لاجراء مكالمة فيديو يظهر فيها صاحب الطلب مع كل الوثائق المقدمة سابقا. بعد التواصل مع صاحب الطلب من طرف وسيط اللمة يقوم هذا الاخير برفع تقرير مفصل للادارة ليتم قبول او رفض الاعتماد مع اعلام صاحب الطلب بالقرار النهائي.

ملاحظات:

-يحق لمنتدى اللمة الجزائرية التعديل على اي نص تراه في مناسب لتطوير و تأمين المعاملات المالية.

-إخلاء المسؤولية: موقع اللمة الجزائرية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء ، فعلى كل شخص تحمل مسؤولية كل تعاملاته و توجهاته.