الزواج المبكر هل يستطيع المراهق النجاح في تأسيس أسرة ؟ مسابقة مميزون

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الزواج المبكر هل يستطيع المراهق النجاح في تأسيس أسرة ؟



سارة..نعم ياأمي..
الأم:هناك سيدة تريد خطبتك لابنها ياعزيزتي ..التقيت معها في عرس جارتنا وسألتني عنك ..كما أن ابنها طلب منها ان تخطب له فتاة صغيرة في السن وجميلة ومحترمة ...
تفاجأت الفتاة وأجابت متوترة :مهلا يااأمي لااريد الزواج عمري 15 سنة ..أريد اكمال دراستي مثل بقية صديقاتي..أريد فعل الكثير في الحياة قبل التفكير في الارتباط ..
الأم:ايييه عائلته جد طيبة..محترمة وهو يعمل وعمله محترم يبلغ من العمر 35 سنة ..وستعشين مع عائلته وتعتنين بوالدته وتصبحين فردا منهم..
يالهي أمي انه يكبرني ب 20 سنة كاملة ...فرق كبير بيني وبينه يااماه ارجوكي لااريد ...
فجأة يدخل الأب عليهما ويقول بحزم :
سارة أهل السيد مسعود سيأتون لخطبتك بعد أسبوع حضري مع والدتك لكل شي ء ..لاتكسري كلمتي أمام الرجال ياابنتي ....
اتجهت سارة نحو غرفتها اطفأت الأنوار ..اختبأت تحت الوسادة ..التي أغرقتها بدموعها ...وهي تفكر في دراستها..صديقاتها وأحلامها
أن تريد أن تصبح معلمة...
توقفت الفتاة عن الدراسة وتمت خطبتها على أحسن وجه ..وأصبحت فتاة مخطوبة ثم أصبحت زوجة لرجل يكبرها بعشرين سنة .....
يوم زفافها بكت وبكت ...بعد تلك الليلة ...كان يغمى عليها لم تتقبل زوجها وحياتها الجديدة وتلك الحياة الجديدة في بيت عائلة كبير
وحماة لئيمة كشرت لها عن أنيابها فهي تريد أن تخدمها كما خدمت هي حماتها من 40 سنة وأكثر !
هي الآن طفلة بمسؤولية زوجة ..
لم تعش كبنات جيلها ولم تتدلل في منزل والديها
بل صدمت بزوج يكبرها كثيرا
وبحماة بعمر جدتها !

وان قلنا ان الفتاة تستطيع تحمل المسؤولية في المنزل
وتربية الاولاد ...
اعتقد أن حياتها الزوجية والنفسية لن تكون سوية ولامريحة ...
كيف لا وقد انتهكت براءتها ووجدت نفسها فجأة من مراهقة او طفلة مباشرة الى زوجة ..




أتمنى ان يعجبكم الموضوع







 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
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#3

السلام عليكم
متالقة بمواضيعك الجميلة عزيزتى
اقسم بالله ان الكلمات تخوننى للتعبير عن هكدا موقف
مخزى بالفعل لاازال لم افهم لماذا يفعل الاولياء هذا ببناتهم
هناك سبل اخرى لتامين حياتهم افضل واامن من الوزاج
فالفتاة التى لاتزال لم ترى من الدنيا شئاا كيف تستطيع تمحل مسؤولية كلمة زواج كيف ستتعامل مع حماتها في اقسي الضروف كيف ستعنتى بصغارها والاجدر ان نقول هل ستتقن توجيه نفسها اولا ثم اولا دها وزجها ثانياا
الامر اكبر من خطبة من خاتم منعائلة مرموقة
من بنت بكر جميلة من عائلة ذات اصول عريقة
فجمالها لن يفيدها في القيام بواجبات بيتها
واموال زوجها لن تفيدها في اتقان واجباتها
اتقوو الله
افضل سبل تاميم حياة بناتكم هو التعليم ثم التعليم ثم التعليم
تحياتى
اترك المجال لاخى الكريم @الامين محمد اراه اسفلالموضوع
رغم انوو لم يقبل دعوتى
😈😈😈😈
 
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
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#4
أهلا أختي ام ياسمين و مسا الخير
عندما نتحدث عن صغر السن كل واحد راح يحط سن معين ممكن يوجد من يرى ان 15 سنة سن صغير
و ممكن هناك من يراه سن لإنسان عاقل و راشد و مسؤول و بالغ

انا عن نفسي و عن تجربة ميدانية و في زمن شبكات التواصل والفضاء الازرق على وجه التحديد
جعل سن 25 سنة بعقل 12 سنة لأنه بسبب انعدام الخبرة في التعايش مع و في الواقع
جعل هؤلاء الشباب و لأتفه الاسباب يمرون الى آخر حل و هو الطلاق

بين ايدينا هته الايام مشكلة بين زوجين سنهما 24 و 25 سنة
الزوجان بينهما طفلة عندها سنتين
الشاب هو الوحيد عند ابويه من الذكور و الكنة الوحيدة اللي في البيت مع عجوزها و شيخها
و كل البنات متزوجين
اعرف العائلة معرفة دقيقة ناس طيبين الى ابعد درجة
المشكلة ان الزوجين تعشاو مع بعض بالضحك و اللعب و في الصباح صبحوا يسبوا في بعضاهم
الشاب سافر و قال للوالد تاعه ديها لدارهم و الا راح نعمل جريمة و الكنة قالت ادوني لدارنا و الا راح نقتل روحي
الشيخ خاف على راسه و جابها لدارهم

لما عملنا جلسة صلح الشاب قال راها سبتني و سبت والديا و الطفلة قالت راه سبني و سب والديا

و الحل الشاب قال نطلق و البنت قالت مستحيل نرجع

عندنا حوال الشهر و مازال الامر مسدود

و مازالوا ميبسين روسهم

العجوز و الشيخ مشتاقين للبنت والله يبكوا ليل و نهار لكن الشابين والله ما حنوا
تقول قلوبهم حجر و مازالوا لليوم مصرين على المحاكم و الطلاق

حكيت معاهم للإثنين اقصد الشاب و الشابة و الله تحس انهم ماهمش قد مسؤلية الزواج
لأن الزواج حاجة كبيرة لازمه همة و عقل و صبر و حكمة و اخلاق و كفاح
و كل هته لامور لا توجد في اغلب الشباب

اعتذر عن الثرثرة اختي ام ياسمين في الاخير اقول السن ليس مقياس عن الكبر بل العقل و التربية هما المقياس
 
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