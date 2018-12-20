الزواج المبكر هل يستطيع المراهق النجاح في تأسيس أسرة ؟ مسابقة مميزون

سارة..

نعم ياأمي..

الأم:هناك سيدة تريد خطبتك لابنها ياعزيزتي ..التقيت معها في عرس جارتنا وسألتني عنك ..كما أن ابنها طلب منها ان تخطب له فتاة صغيرة في السن وجميلة ومحترمة ...

تفاجأت الفتاة وأجابت متوترة :مهلا يااأمي لااريد الزواج عمري 15 سنة ..أريد اكمال دراستي مثل بقية صديقاتي..أريد فعل الكثير في الحياة قبل التفكير في الارتباط ..

الأم:ايييه عائلته جد طيبة..محترمة وهو يعمل وعمله محترم يبلغ من العمر 35 سنة ..وستعشين مع عائلته وتعتنين بوالدته وتصبحين فردا منهم..

يالهي أمي انه يكبرني ب 20 سنة كاملة ...فرق كبير بيني وبينه يااماه ارجوكي لااريد ...

فجأة يدخل الأب عليهما ويقول بحزم :

سارة أهل السيد

مسعود

سيأتون لخطبتك بعد أسبوع حضري مع والدتك لكل شي ء ..لاتكسري كلمتي أمام الرجال ياابنتي ....

اتجهت

سارة

نحو غرفتها اطفأت الأنوار ..اختبأت تحت الوسادة ..التي أغرقتها بدموعها ...وهي تفكر في دراستها..صديقاتها وأحلامها

أن تريد أن تصبح معلمة...

توقفت الفتاة عن الدراسة وتمت خطبتها على أحسن وجه ..وأصبحت فتاة مخطوبة ثم أصبحت زوجة لرجل يكبرها بعشرين سنة .....

يوم زفافها بكت وبكت ...بعد تلك الليلة ...كان يغمى عليها لم تتقبل زوجها وحياتها الجديدة وتلك الحياة الجديدة في بيت عائلة كبير

وحماة لئيمة كشرت لها عن أنيابها فهي تريد أن تخدمها كما خدمت هي حماتها من 40 سنة وأكثر !