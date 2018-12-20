حزب جبهة اللمة الجزائري يفوز بالاغلبية الساعقة

zagane
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السلام عليكم
تخيلو يولي عندنا حزب سياسي هو حزب جبهة اللمة الجزائرية وحنا اعضائه وندخلو بيه في الانتخابات المشي مزورة شكون لي راح يفوز علينا
وتبدا تكتب على حزبنا اللمة في الصحافة ويقولو علينا .......
ويجتمع اليوم، الأمين العام لحزب جبهة اللمة الوطني، 4Algeria، بالمحافظين( المشرفين) الولائيين للمة على المستوى الوطني بفندق الاروية الذهبية بالعاصمة، في لقاء اعتبره fethi dz بالهام، ودون أن يفصل في أهمية هذا الاجتماع، وقالت [الورد الأحمر] :: أمينة اللمة الجزائرية ::للصحافة الأربعاء الماضي على هامش، الاحتفال للمرة الأولى بذكرى تأسيس اللمة الجزائرية18 ديسمبر سنة 2006، الذي نظمه هذا الحزب العتيد بمقره المركزي بالعاصمة، وحضره ضباط ووزراء قدماء ومؤسسو اللمة..وعلى راسهم
محمد الشيخ المقيم في ليبيا
ومن الجزائر algeria.com
Fethi.dz المقيم في قطر
Ma$Ter المقيم في تبسة
وكان برفقتهم نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه وقيادات اللمة...
Yasmina.yaso من العالم الاخر
[U][COLOR=rgb(0, 0, 0)]ومن متوسطته حضر[/COLOR][/U] الامين محمد
[COLOR=rgb(0, 0, 0)] من بين الاحلام [/COLOR]الحلم الوردي
[COLOR=rgb(0, 0, 0)] من عند الاميرة قسم حضرت[/COLOR] السلطانة
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]ومن حديقته[/COLOR] الورد الأحمر
وبكل هدوء حضرت سكون الفجر
ومن قوقعتها حضرت لؤلؤة قسنطينة
، حيث اكتفى رئيس حزب جبهة اللمة الجزائرية بالقول، انه سيجتمع بمحافظي =المشرفون=حزبه هذا السبت في لقاء هام ستنبثق عنه عدة قرارات، دون أن يفصح عن فحواها للصحافة رغم إلحاحها على افتكاك ولو جزء منها. .
وإذا كانت قيادة اللمة قد أبقت على الغموض حول فحوى الاجتماع الذي سيرأسه أمناء اللمة والمخصص للمشرفين والمراقبين الولائيين للحزب العتيد، اليوم فان هناك تسريبات من بعض الاعضاء مفادها ان رئيس الحزب ينوي الترشح للرئاسيات معتمدا على القاعدة الشعبية الكبيرة التي اكتسبها من أعضاء منتدى اللمة الجزائرية سابق .
والان بعد ما ينجح رئيسنا كل واحد من الاعضاء يخير منصب حسب المعريفة لي عندو وحسب نفوذو في حزب جبهة اللمة الجزائرية العتيد .
يمنع منعها باتا دفع الرشاوي والقهوة بالردود وبالجامات .
تخيلو يولي عندنا حزب سياسي هو حزب جبهة اللمة الجزائرية وحنا اعضائه وندخلو بيه في الانتخابات المشي مزورة شكون لي راح يفوز علينا
وتبدا تكتب على حزبنا اللمة في الصحافة ويقولو علينا .......
ويجتمع اليوم، الأمين العام لحزب جبهة اللمة الوطني، 4Algeria، بالمحافظين( المشرفين) الولائيين للمة على المستوى الوطني بفندق الاروية الذهبية بالعاصمة، في لقاء اعتبره fethi dz بالهام، ودون أن يفصل في أهمية هذا الاجتماع، وقالت [الورد الأحمر] :: أمينة اللمة الجزائرية ::للصحافة الأربعاء الماضي على هامش، الاحتفال للمرة الأولى بذكرى تأسيس اللمة الجزائرية18 ديسمبر سنة 2006، الذي نظمه هذا الحزب العتيد بمقره المركزي بالعاصمة، وحضره ضباط ووزراء قدماء ومؤسسو اللمة..وعلى راسهم
محمد الشيخ المقيم في ليبيا
ومن الجزائر algeria.com
Fethi.dz المقيم في قطر
Ma$Ter المقيم في تبسة
وكان برفقتهم نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه وقيادات اللمة...
Yasmina.yaso من العالم الاخر
[U][COLOR=rgb(0, 0, 0)]ومن متوسطته حضر[/COLOR][/U] الامين محمد
[COLOR=rgb(0, 0, 0)] من بين الاحلام [/COLOR]الحلم الوردي
[COLOR=rgb(0, 0, 0)] من عند الاميرة قسم حضرت[/COLOR] السلطانة
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]ومن حديقته[/COLOR] الورد الأحمر
وبكل هدوء حضرت سكون الفجر
ومن قوقعتها حضرت لؤلؤة قسنطينة
، حيث اكتفى رئيس حزب جبهة اللمة الجزائرية بالقول، انه سيجتمع بمحافظي =المشرفون=حزبه هذا السبت في لقاء هام ستنبثق عنه عدة قرارات، دون أن يفصح عن فحواها للصحافة رغم إلحاحها على افتكاك ولو جزء منها. .
وإذا كانت قيادة اللمة قد أبقت على الغموض حول فحوى الاجتماع الذي سيرأسه أمناء اللمة والمخصص للمشرفين والمراقبين الولائيين للحزب العتيد، اليوم فان هناك تسريبات من بعض الاعضاء مفادها ان رئيس الحزب ينوي الترشح للرئاسيات معتمدا على القاعدة الشعبية الكبيرة التي اكتسبها من أعضاء منتدى اللمة الجزائرية سابق .
والان بعد ما ينجح رئيسنا كل واحد من الاعضاء يخير منصب حسب المعريفة لي عندو وحسب نفوذو في حزب جبهة اللمة الجزائرية العتيد .
يمنع منعها باتا دفع الرشاوي والقهوة بالردود وبالجامات .