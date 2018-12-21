كيف أنمي مهارات طفلي ؟العدد الثالث موهبة الرسم لدى طفلي من عمر السنة ونصف الى السنتين فما اكثر

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
63,741
النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


يجب أن تربي ابنك على حبه للكتاب والقلم ...
ليس شرطا ان تشتري له الجديد قد تكون لديك قصص قديمة
حاولي ان تتصفحيها امامه
وتنبهيه للصفحات وماتحتويه باسلوب بسيط ...بالدارجة : مثلا :شوف هاد البطة تعوم في البحر مع ماماها وباباها واخوتها ..شوف واش راهي لابسة نظارات كيما تاعك ..

2.gif

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3.gif

بطاقات بها صور حيوانات :

تعرفينه بالحيوانات وتسألينه عنها وهو يجيب
عن اسمه عن اكله اين نجده ؟ ...الخ
4.gif

شراء كراسات التلوين
التركيز على التي بها حيوانات ورسوم متحركة يحبها الطفل ... والتلوين معه والاستمتاع بالتعرف على الالوان والحيوانات ...والصور

6.gif


كانت أول مرة أمسكت فيها القلم بعمر ال 10 أشهر وهي تحبو
:whistle::whistle:
كنت أخاف ان تصيب عينها بالقلم نظرا لصغر سنها

من عمر السنة فما فوق كنت اعطيها قلما وورقة وهي تخربش فأحبت القلم وتعلقت به

بدأت مخيلتها تطور بالتدريج فصارت ترسم خطوط ودوائر

ثم نقوم بالرسم لها :تفاحة ..قط..دائرة ...رسومات من عالمها البري ء

حتى اصبحت تتكلم وتتفوه باسماءها وتخربش حتى أحبت الرسم .....

من أولى الخربشات ::LOL:

7.gif

8.gif

ايضا تحب استعمال الالوان المائية o_O:whistle:
هادي الله يبارك كي كانت جديدة نسيت مصورتهاش بعد التخريب :eek:
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وهادي بعد التخريب :LOL:
48373578_177517866537580_6804736786946850816_n.gif



هنا انا رسمت وهي قامت بالتلوين :

47577561_176450593310974_7108773265518100480_n.gif


وهنا تمت شخبطة ولخبطة طوم وجيري والحوتات
طلستهم ههههه :LOL: ماشاءالله عليها يعني

47576722_176450546644312_3815115523713138688_n.gif

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يتبع في الرد الموالي



 
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,970
الإعجابات
63,741
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
منظر طبيعي خلاب ربطتلها الفكرة بتدكيرها لما تنزهنا في الربيع
وشاهدنا الاشجار عليها ثمر والازهار وكوخ صغير ورسمتلها المنظر
وهي طبعا التلوين قصدي الشخبطة هههه

48025005_176450423310991_186279891338002432_n.gif


نكمل مع الضحايا :LOL:


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وهادي اخر اصداراتها هههه

رسم وجوه واشخاص حسب خيالها طبعها

48376337_176451609977539_134290300062400512_n.gif

47688465_176450649977635_2230417787153547264_n.gif

واقلامها للتلوين ايضا :

المبراة انا من ابري بها نظرا لصغر السن اخاف ان تجرح يديها
47679923_176450389977661_6259714808703090688_n.gif


في الاخير بارك الله فيكم على المتابعة
ربي يحفظلي ابنتي ونشوفها في اعلى المراتب
متمنية انو تكون ليها موهبة في الرسم مادامت تحبو وترتاح لما تخربش او تلون

وربي يرزقك كل من ينتظر الولد الصالح ان شاءالله


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