كيف أنمي مهارات طفلي ؟العدد الثالث موهبة الرسم لدى طفلي من عمر السنة ونصف الى السنتين فما اكثر

يجب أن تربي ابنك على حبه للكتاب والقلم ...

ليس شرطا ان تشتري له الجديد قد تكون لديك قصص قديمة

حاولي ان تتصفحيها امامه

وتنبهيه للصفحات وماتحتويه باسلوب بسيط ...بالدارجة : مثلا :شوف هاد البطة تعوم في البحر مع ماماها وباباها واخوتها ..شوف واش راهي لابسة نظارات كيما تاعك ..

بطاقات بها صور حيوانات :



عن اسمه عن اكله اين نجده ؟ ...الخ

تعرفينه بالحيوانات وتسألينه عنها وهو يجيبعن اسمه عن اكله اين نجده ؟ ...الخ

شراء كراسات التلوين

التركيز على التي بها حيوانات ورسوم متحركة يحبها الطفل ... والتلوين معه والاستمتاع بالتعرف على الالوان والحيوانات ...والصور





كنت أخاف ان تصيب عينها بالقلم نظرا لصغر سنها كانت أول مرة أمسكت فيها القلم بعمر ال 10 أشهر وهي تحبوكنت أخاف ان تصيب عينها بالقلم نظرا لصغر سنها

من عمر السنة فما فوق كنت اعطيها قلما وورقة وهي تخربش فأحبت القلم وتعلقت به

بدأت مخيلتها تطور بالتدريج فصارت ترسم خطوط ودوائر

ثم نقوم بالرسم لها :تفاحة ..قط..دائرة ...رسومات من عالمها البري ء

حتى اصبحت تتكلم وتتفوه باسماءها وتخربش حتى أحبت الرسم .....

من أولى الخربشات :

ايضا تحب استعمال الالوان المائية

هادي الله يبارك كي كانت جديدة نسيت مصورتهاش بعد التخريب



وهادي بعد التخريب

هنا انا رسمت وهي قامت بالتلوين :



طلستهم ههههه ماشاءالله عليها يعني وهنا تمت شخبطة ولخبطة طوم وجيري والحوتاتطلستهم هههههماشاءالله عليها يعني

يتبع في الرد الموالي