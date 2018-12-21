كيف أنمي مهارات طفلي ؟العدد الثاني من عمر السنة فما فوق



من عمر السنة فما فوق بدأت أنوع لابنتي الألعاب

مثل :

ألعاب الحيوانات

والتعرف عليها بأسلوب اللعب ومشاهدتها في الواقع

وحفظ اسماءها واصواتها

وزيارتها في حدائق الحيوان عند القدرة...

ألعاب السيارات والشاحنات

لاكتساب مهارات جديدة اثناء اللعب

وفهم وظيفة السيارة ..والوانها..احمر ازرق اصفر ..



العاب الدمى والعرائس





حب الاطلاع والاكتشاف الراس وحدو والرجلين وحدهم والاواني تحط فيهم اوراق الشجر والحصى والبوبيات تديرلهم الماكياج

نضل نعدللها فيهم يغيضوني مساكن

من عمر السنتين فما اكثر ابنتي بدأت في تخريبها بيناتنا منين نلقى فرصة نلعب معاها ونعيش الدورحب الاطلاع والاكتشاف الراس وحدو والرجلين وحدهم والاواني تحط فيهم اوراق الشجر والحصى والبوبيات تديرلهم الماكياجنضل نعدللها فيهم يغيضوني مساكن



الألعاب التركيبية الممتعة

تجعل الطفل يوظف عقله

ويقوم بالبناء والهدم

والتخيل اثناء التركيب

مما يساعده على تنمية مهاراته العقلية والحسية

لعبة لتنمية المهارات ايضا :

تساعد الطفل للتعرف على الالوان وجمعها في مجموعة

يتعرف ايضا من خلالها على الاشكال

تصلح بها عدة افكار

تمشين معه حسب مرحلة عمره حتى يتطور ويكتشف العديد من الالعاب بواسطة اللعبة

ودائما ركزي مع ابنك ان كان من الاطفال الدين يضعون الالعاب في فمهم فاحترسي وراعي أمره واتركيه يلعب بها حين يتخلى عن وضع الاشياء داخل فمه

فكل طفل وقدراته ...ومدى تقبله للالعاب والافكار



لعبة البازل :



يجب مراعاة عمر الطفل

انا هنا اخطأت واشتريت بازل اكبر من عمر ابنتي فنرفزها حين لعبت معها به

فقررت الاحتفاظ به الى عمر ال 4 سنوات فما اكثر ...

ان شاءالله اشتري لها في القريب العاجل بازل حسب عمرها ...

انتظروني مع موضوع جديد ان شاءالله