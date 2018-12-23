المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين *مجهودي الخاص*

اسعد الله مسائكم يا لماوياات

إلَيَكَِ بَعََضَ اَلَنَصَاَئَحَ اَلَمَهَمَّةٍ اَلَتَيَ مَنَ شَأنَهَاَ مَسَاَعَدَتَكَ عَلَىَّ اَخَتَيَاَرَ اَلَمَلَاَبَسَ اَلَتَيَ تَنَاَسَبَكَ وًّتَظَهَرَكَ أنَحَفَ مَمَاَ أنَتَِ عَلَيَهَ