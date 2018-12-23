المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين *مجهودي الخاص*

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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الإعجابات
537
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1
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اسعد الله مسائكم يا لماوياات
موضوعي اليوم اخترتوا للنساء البدينات
ارجو ان يعجبكم وتستفادو من النصيحة
وفي نفس الوقت اخترت لكم ملابس من تنسيقي مجهودي الشخصي
ليكتمل الموضوع بشكل اجمل:giggle:

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هَلَ تَعَاَنَيَنَ مَنَ o_Oاَلَوًّزَّنَ اَلَزَّاَئَدَ؟
وًّهَلَ يَسَبَّبَ لَكَ اَلَوًّزَّنَ اَلَزَّاَئَدَ مَشَكَلَةٍ فَيَ عَمَلَيَّةٍ :cry:اَخَتَيَاَرَ اَلَثَيَاَبَ اَلَمَنَاَسَبَةٍ؟
إلَيَكَِ بَعََضَ اَلَنَصَاَئَحَ اَلَمَهَمَّةٍ اَلَتَيَ مَنَ شَأنَهَاَ مَسَاَعَدَتَكَ عَلَىَّ اَخَتَيَاَرَ اَلَمَلَاَبَسَ اَلَتَيَ تَنَاَسَبَكَ وًّتَظَهَرَكَ أنَحَفَ مَمَاَ أنَتَِ عَلَيَهَ(y)

1-تَجَنَّبَيَ اَلَألَوًّاَنَ اَلَقَوًّيَّةٍ أوًّ اَلَنَيَوًّنَ وًّاَلَجَإيَ إلَىَّ اَلَألَوًّاَنَ اَلَأسَاَسَيَّةٍ وًّاَلَدَاَكَنَةٍ كَـ اَلَأسَوًّدَ، اَلَرَمَاَدَيَ، اَلَبَنَيَ، اَلَبَنَفَسَجَيَ وًّاَلَزَّيَتَيَّ، فَهَذهَ اَلَألَوًّاَنَ تَسَاَعَدَ عَلَىَّ إخَفَاَء اَلَعَيَوًّبَ.

2- اَبَتَعَدَيَ عَنَ اَلَأكَسَسَوًّاَرَاَتَ اَلَكَبَيَرَةٍ وًّاَلََضَخَمَةٍ فَهَيَ تَزَّيَدَكَ َضَخَاَمَةًٍ.

3- تَجَنَّبَيَ اَلَأقَمَشَةٍ اَلَنَاَعَمَةٍ وًّاَلَرَقَيَقَةٍ كَاَلَحَرَيَرَ، اَلَلَيَكَرَاَ وًّاَلَجَوًّرَسَيَيَهَ فَهَيَ تَظَهَرَ اَلَعَيَوًّبَ بَشَكَلٍَ وًّاََضَحَ.

4- مَنَ اَلَمَفََضَّلَ اَرَتَدَاَء اَلَأحَذيَةٍ ذاَتَ اَلَكَعَبَ اَلَعَاَلَيَ فَهَيَ تَعَطَيَ تَوًّاَزَّنَاًَ لَجَسَمَكَ وًّتَجَعَلَكَ تَبَدَيَنَ أنَحَفَ.

5- إذاَ كَنَتَِ تَحَبَّيَنَ اَرَتَدَاَء اَلَألَوًّاَنَ، فَيَمَكَنَكَ اَعَتَمَاَدَهَاَ فَيَ اَلَأكَسَسَوًّاَرَاَتَ خَاَصَّةٍ اَلَحَزَّاَمَ اَلَذيَ تََضَعَيَنَهَ تَحَتَ خَصَرَكَ فَيَ حَاَلَ لَتَ تَعَاَنَيَنَ مَنَ وًّزَّنَ زَّاَئَدَ فَيَ مَنَطَقَةٍ اَلَخَصَرَ.

6- اَبَتَعَدَيَ عَنَ اَلَمَلَاَبَسَ اَلَفََضَفَاََضَةٍ وًّإنَ كَاَنَتَ رَاَئَجَةٍ هَذاَ اَلَمَوًّسَمَ إلَاَ أنَّهَاَ لَاَ تَنَاَسَبَ جَسَمَكَ عَلَىَّ اَلَإطَلَاَقَ.

7- إنَّ اَخَتَيَاَرَ اَلَأقَمَشَةٍ اَلَمَطَبَّعَةٍ اَلَمَنَاَسَبَةٍ قَدَ تَكَوًّنَ دَقَيَقَةٍ فَيَ حَاَلَ كَنَتَِ تَعَاَنَيَنَ مَنَ اَلَوًّزَّنَ اَلَزَّاَئَدَ، لَذلَكَ اَحَرَصَيَ عَلَىَّ اَخَتَيَاَرَهَاَ بَرَسَوًّمَاَتَ نَاَعَمَةٍ غَيَرَ مَلَفَتَةٍ لَلَنَظَرَ.

8- اَبَتَعَدَيَ عَنَ اَلَسَرَاَوًّيَلَ وًّاَلَجَيَنَزَّاَتَ ذاَتَ قَصَّةٍ اَلَخَصَرَ اَلَعَاَلَيَ، فَهَكَذاَ نَوًّعَ مَنَ اَلَجَيَنَزَّاَتَ يَزَّيَدَ مَنَ حَجَمَ مَؤَخَّرَتَكَ، بَلَ اَلَجَإيَ إلَىَّ اَلَجَيَنَزَّاَتَ ذاَتَ اَلَخَصَرَ اَلَمَتَوًّسَّطَ اَلَطَوًّلَ.

9- اَحَرَصَيَ دَاَئَمَاًَ أنَ يَصَلَ طَوًّلَ اَلَمَعَطَفَ وًّاَلَسَتَرَةٍ إلَىَّ حَدَّ اَلَأرَدَاَفَ إذ يَغَطَّيَ هَذاَ اَلَطَوًّلَ جَمَيَعَ اَلَعَيَوًّبَ فَيَ مَنَطَقَةٍ اَلَخَصَرَ وًّاَلَبَطَنَ وًّاَلَأرَدَاَفَ وًّاَلَمَؤَخَّرَةٍ.

10- تَجَنَّبَيَ اَخَتَيَاَرَ اَلَقَمَيَصَ أوًّ اَلَبَلَوًّزَّةٍ ذاَتَ قَبَّةٍ عَنَقَِ عَاَلَيَةٍ، فَاَلَأفََضَلَ هَوًّ تَلَكَ بَقَصَّةٍ &Q̃̾υ̃̾σ̃̾т̃̾; ν̃̾&Q̃̾υ̃̾σ̃̾т̃̾;.


وهنا اختر لكي يا لماوية ازياء من تنسيقي ومجهودي
للبدينات ارجو ان تنال اعجابكي

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فلا تخجلي يا بدينة فاالاناقة لا تحتاج لقياس معين;)
دمتي
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soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
115
الإعجابات
155
النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
يعطيك الصحة أختي
على مجهوداتك المبذولة في التصميم وغيرها
مع أنني لست بدينة ولكن سأستفيد من هذه النصائح يوما ما;)
مشكورة على مجهوداتك(y)(y)
 
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