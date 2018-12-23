المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين *مجهودي الخاص*

ملكة زوجي
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اسعد الله مسائكم يا لماوياات
موضوعي اليوم اخترتوا للنساء البدينات
ارجو ان يعجبكم وتستفادو من النصيحة
وفي نفس الوقت اخترت لكم ملابس من تنسيقي مجهودي الشخصي
ليكتمل الموضوع بشكل اجمل
هَلَ تَعَاَنَيَنَ مَنَ اَلَوًّزَّنَ اَلَزَّاَئَدَ؟
وًّهَلَ يَسَبَّبَ لَكَ اَلَوًّزَّنَ اَلَزَّاَئَدَ مَشَكَلَةٍ فَيَ عَمَلَيَّةٍ اَخَتَيَاَرَ اَلَثَيَاَبَ اَلَمَنَاَسَبَةٍ؟
إلَيَكَِ بَعََضَ اَلَنَصَاَئَحَ اَلَمَهَمَّةٍ اَلَتَيَ مَنَ شَأنَهَاَ مَسَاَعَدَتَكَ عَلَىَّ اَخَتَيَاَرَ اَلَمَلَاَبَسَ اَلَتَيَ تَنَاَسَبَكَ وًّتَظَهَرَكَ أنَحَفَ مَمَاَ أنَتَِ عَلَيَهَ
1-تَجَنَّبَيَ اَلَألَوًّاَنَ اَلَقَوًّيَّةٍ أوًّ اَلَنَيَوًّنَ وًّاَلَجَإيَ إلَىَّ اَلَألَوًّاَنَ اَلَأسَاَسَيَّةٍ وًّاَلَدَاَكَنَةٍ كَـ اَلَأسَوًّدَ، اَلَرَمَاَدَيَ، اَلَبَنَيَ، اَلَبَنَفَسَجَيَ وًّاَلَزَّيَتَيَّ، فَهَذهَ اَلَألَوًّاَنَ تَسَاَعَدَ عَلَىَّ إخَفَاَء اَلَعَيَوًّبَ.
2- اَبَتَعَدَيَ عَنَ اَلَأكَسَسَوًّاَرَاَتَ اَلَكَبَيَرَةٍ وًّاَلََضَخَمَةٍ فَهَيَ تَزَّيَدَكَ َضَخَاَمَةًٍ.
3- تَجَنَّبَيَ اَلَأقَمَشَةٍ اَلَنَاَعَمَةٍ وًّاَلَرَقَيَقَةٍ كَاَلَحَرَيَرَ، اَلَلَيَكَرَاَ وًّاَلَجَوًّرَسَيَيَهَ فَهَيَ تَظَهَرَ اَلَعَيَوًّبَ بَشَكَلٍَ وًّاََضَحَ.
4- مَنَ اَلَمَفََضَّلَ اَرَتَدَاَء اَلَأحَذيَةٍ ذاَتَ اَلَكَعَبَ اَلَعَاَلَيَ فَهَيَ تَعَطَيَ تَوًّاَزَّنَاًَ لَجَسَمَكَ وًّتَجَعَلَكَ تَبَدَيَنَ أنَحَفَ.
5- إذاَ كَنَتَِ تَحَبَّيَنَ اَرَتَدَاَء اَلَألَوًّاَنَ، فَيَمَكَنَكَ اَعَتَمَاَدَهَاَ فَيَ اَلَأكَسَسَوًّاَرَاَتَ خَاَصَّةٍ اَلَحَزَّاَمَ اَلَذيَ تََضَعَيَنَهَ تَحَتَ خَصَرَكَ فَيَ حَاَلَ لَتَ تَعَاَنَيَنَ مَنَ وًّزَّنَ زَّاَئَدَ فَيَ مَنَطَقَةٍ اَلَخَصَرَ.
6- اَبَتَعَدَيَ عَنَ اَلَمَلَاَبَسَ اَلَفََضَفَاََضَةٍ وًّإنَ كَاَنَتَ رَاَئَجَةٍ هَذاَ اَلَمَوًّسَمَ إلَاَ أنَّهَاَ لَاَ تَنَاَسَبَ جَسَمَكَ عَلَىَّ اَلَإطَلَاَقَ.
7- إنَّ اَخَتَيَاَرَ اَلَأقَمَشَةٍ اَلَمَطَبَّعَةٍ اَلَمَنَاَسَبَةٍ قَدَ تَكَوًّنَ دَقَيَقَةٍ فَيَ حَاَلَ كَنَتَِ تَعَاَنَيَنَ مَنَ اَلَوًّزَّنَ اَلَزَّاَئَدَ، لَذلَكَ اَحَرَصَيَ عَلَىَّ اَخَتَيَاَرَهَاَ بَرَسَوًّمَاَتَ نَاَعَمَةٍ غَيَرَ مَلَفَتَةٍ لَلَنَظَرَ.
8- اَبَتَعَدَيَ عَنَ اَلَسَرَاَوًّيَلَ وًّاَلَجَيَنَزَّاَتَ ذاَتَ قَصَّةٍ اَلَخَصَرَ اَلَعَاَلَيَ، فَهَكَذاَ نَوًّعَ مَنَ اَلَجَيَنَزَّاَتَ يَزَّيَدَ مَنَ حَجَمَ مَؤَخَّرَتَكَ، بَلَ اَلَجَإيَ إلَىَّ اَلَجَيَنَزَّاَتَ ذاَتَ اَلَخَصَرَ اَلَمَتَوًّسَّطَ اَلَطَوًّلَ.
9- اَحَرَصَيَ دَاَئَمَاًَ أنَ يَصَلَ طَوًّلَ اَلَمَعَطَفَ وًّاَلَسَتَرَةٍ إلَىَّ حَدَّ اَلَأرَدَاَفَ إذ يَغَطَّيَ هَذاَ اَلَطَوًّلَ جَمَيَعَ اَلَعَيَوًّبَ فَيَ مَنَطَقَةٍ اَلَخَصَرَ وًّاَلَبَطَنَ وًّاَلَأرَدَاَفَ وًّاَلَمَؤَخَّرَةٍ.
10- تَجَنَّبَيَ اَخَتَيَاَرَ اَلَقَمَيَصَ أوًّ اَلَبَلَوًّزَّةٍ ذاَتَ قَبَّةٍ عَنَقَِ عَاَلَيَةٍ، فَاَلَأفََضَلَ هَوًّ تَلَكَ بَقَصَّةٍ &Q̃̾υ̃̾σ̃̾т̃̾; ν̃̾&Q̃̾υ̃̾σ̃̾т̃̾;.
وهنا اختر لكي يا لماوية ازياء من تنسيقي ومجهودي
للبدينات ارجو ان تنال اعجابكي
فلا تخجلي يا بدينة فاالاناقة لا تحتاج لقياس معين
دمتي
دمتي