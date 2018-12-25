المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين *الجزء الثاني*من مجهودي الخاص

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1




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اسعد الله مسائكن يا لماويااات
شفت انو الموضوعي لي فات عن البدينات :sneaky:انو بغيتو موضوع عن النحيفات :giggle:
موضوعي اليوم عن النحيفات اهداء لكم من مجهودي لخاص طبعا
فلهذا وعدتكم بموضوع ولكم ذلك يا غاليات:love:

الجزء الثاني من موضوع المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين(y)

هَلَ تَعَاَنَيَنَ o_Oمَنَ o_Oاَلَنحافة؟

وًّهَلَ تسَبَّبَ لَكَ اَلَنحافة اَلَزَّاَئَدَة مَشَكَلَةٍ فَيَ :eek:عَمَلَيَّةٍ اَخَتَيَاَرَ اَلَثَيَاَبَ اَلَمَنَاَسَبَةٍ؟

إلَيَكَِ بَعََضَ اَلَنَصَاَئَحَ اَلَمَهَمَّةٍ اَلَتَيَ مَنَ شَأنَهَاَ مَسَاَعَدَتَكَ عَلَىَّ اَخَتَيَاَرَ اَلَمَلَاَبَسَ اَلَتَيَ تَنَاَسَبَكَ وًّتَظَهَرَكَ املا مَمَاَ أنَتَِ عَلَيَهَ(y)

1 - يمكن أن ترتدي الملابس البسيطة ذات القياس المناسب فلا تختاري الملابس الواسعة ولا الضيقة واحرصي أن ترتدي أحزمة رفيعة.
الأقمشة يجب أن تكون خفيفة وليست سميكة كما من الأفضل الابتعاد عن النقاشات الكبيرة الصاخبة .
2- اختاري تصاميم تضيف لك حجماً بدون أن تبتلعك أي بدون أن تضيعي فيها افعلي ذلك باختيار الأقمشة المكشكشة والمنقوشة.
3- يمكنك أنت تكوني نحيلة بدون أن تتركي انطباعاً بأنك مجرد فتاة صغيرة .
4- ارتدي بلوزات ذات جيوب على الصدر لتضيف لك حجماً.
5- ارتدي قطعاً بقصات ناعمة لكنها واضحة الشكل.
6- ارتدي بلوزات برقبة عالية حتى تضيف حجماً لجذعك.
7-ارتدي بنطلونات طويلة فاتحة اللون لتحصلي على شكل جميل.
8 - ارتدي تصاميم بكشكشة أنثوية لتجعلك أكثرحجماً .

وهنا اختر لكي يا لماوية ازياء من تنسيقي ومجهودي
للنحيفات كما وعدت ارجو ان تنال اعجابكي

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مشاهدة المرفق 98000

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فلا تخجلي يا نحيفة:love: فاالاناقة لا تحتاج لقياس معين;)
دمتي

 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
647
الإعجابات
593
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,359
الإعجابات
2,375
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
الالسلام عليكم ....
ها الموضيع
😍😍😍😍
تسلم ايدك غاليتى وفقك الله لما
تشتهى نفسك
الفستان تالى يهبل
حتى انا عندى كيفوو من فوق متبدل شوى برك
😆😆😆😆
بوركتى
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
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الإعجابات
272
النقاط
13
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#4
موضوع في قمة الروعه

يساعد كل نحيفات اللمة

لطالما كانت مواضيعك متميزة

لا عدمنا التميز و روعة الاختيار

دمت لنا ودام تالقك الدائم
 
زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
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طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,367
الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#5
كنت اول وافدة للموضوع وقرات مرارا وتكرارا للاستفادة..في انتظار مواضيع جديدة.كهته حبيبتي.في انتظارك
 
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