المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين *الجزء الثاني*من مجهودي الخاص

ملكة زوجي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 647
- الإعجابات
- 593
- النقاط
- 231
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
اسعد الله مسائكن يا لماويااات
شفت انو الموضوعي لي فات عن البدينات انو بغيتو موضوع عن النحيفات
موضوعي اليوم عن النحيفات اهداء لكم من مجهودي لخاص طبعا
فلهذا وعدتكم بموضوع ولكم ذلك يا غاليات
الجزء الثاني من موضوع المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين
هَلَ تَعَاَنَيَنَ مَنَ اَلَنحافة؟
وًّهَلَ تسَبَّبَ لَكَ اَلَنحافة اَلَزَّاَئَدَة مَشَكَلَةٍ فَيَ عَمَلَيَّةٍ اَخَتَيَاَرَ اَلَثَيَاَبَ اَلَمَنَاَسَبَةٍ؟
إلَيَكَِ بَعََضَ اَلَنَصَاَئَحَ اَلَمَهَمَّةٍ اَلَتَيَ مَنَ شَأنَهَاَ مَسَاَعَدَتَكَ عَلَىَّ اَخَتَيَاَرَ اَلَمَلَاَبَسَ اَلَتَيَ تَنَاَسَبَكَ وًّتَظَهَرَكَ املا مَمَاَ أنَتَِ عَلَيَهَ
1 - يمكن أن ترتدي الملابس البسيطة ذات القياس المناسب فلا تختاري الملابس الواسعة ولا الضيقة واحرصي أن ترتدي أحزمة رفيعة.
الأقمشة يجب أن تكون خفيفة وليست سميكة كما من الأفضل الابتعاد عن النقاشات الكبيرة الصاخبة .
2- اختاري تصاميم تضيف لك حجماً بدون أن تبتلعك أي بدون أن تضيعي فيها افعلي ذلك باختيار الأقمشة المكشكشة والمنقوشة.
3- يمكنك أنت تكوني نحيلة بدون أن تتركي انطباعاً بأنك مجرد فتاة صغيرة .
4- ارتدي بلوزات ذات جيوب على الصدر لتضيف لك حجماً.
5- ارتدي قطعاً بقصات ناعمة لكنها واضحة الشكل.
6- ارتدي بلوزات برقبة عالية حتى تضيف حجماً لجذعك.
7-ارتدي بنطلونات طويلة فاتحة اللون لتحصلي على شكل جميل.
8 - ارتدي تصاميم بكشكشة أنثوية لتجعلك أكثرحجماً .
وهنا اختر لكي يا لماوية ازياء من تنسيقي ومجهودي
للنحيفات كما وعدت ارجو ان تنال اعجابكي
مشاهدة المرفق 98000
فلا تخجلي يا نحيفة فاالاناقة لا تحتاج لقياس معين
دمتي