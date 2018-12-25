المظهر الرائع لا يحتاج لقياس معين *الجزء الثاني*من مجهودي الخاص

موضوعي اليوم عن النحيفات اهداء لكم من مجهودي لخاص طبعا

إلَيَكَِ بَعََضَ اَلَنَصَاَئَحَ اَلَمَهَمَّةٍ اَلَتَيَ مَنَ شَأنَهَاَ مَسَاَ

لَاَبَسَ اَلَتَيَ تَنَاَسَبَكَ وًّتَظَهَرَكَ املا مَمَاَ