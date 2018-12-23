مشاركتي في مسابقة مميزون-بريق الأمل-

soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
121
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9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم يا اهل اللمة مشاركتي في مسابقة مميزو اللمة
وهذه خاطرة بسيطة من إنشائي أعددتها خصيصا للمشاركة بالمسابقة
تحت عنوان
"بريق الأمل"
بكتابة من قلمي أرجو أن تنال إعجابكم
وذلك تلميحا لقول ليليا أبو الماضي في قصيدته
ياليل حسبي ما لقيت من الشقا...
رحماك لست بصغرة صماء




في سكون الليل أنادي الأحزان
وأهيم بما كان في كل مكان
وأجعل مما فات قصة
وأذكر صغائر الأحداث
وتجافيني الآهات
فتؤرقني الظلمات
وأبحر في بحر ماضيّ الغامق
وأصيد كل كائن عابق
آه...........آه......كدت أغرق
فيا ليل حسبي ما لقيت من الشقا
آه..يا ليل ما بالك تطاردني
وأشباح الماضي تراودني
ياليل ما بال سكونك الموحش يناديني
صمتا.......صمتا..........
فما في يكفيني...
أعزف على الناي ألحان مأساتي
وأنت الشاهد على صرخاتي
صمت....وصمت.......ماهذا....
أسكون هذا ..أم وحشة.....دقات ساعتي تهامسني
وتقول يا أخية يكفيكي...
نظرت الى السماء فإذ بقمر...
وصغاره على فرش يحاكوني..
كفاك من الدموع يا هذي ....
فقلت أيا أنتم..... سيبوني...
فقد جفت أنهار مقلتي وما جفت بحار أحزاني..
فإذ بنسيم عليل في وحدتي يؤاخيني..
ويسكت وحشة الليل ويؤاسيني..
فيناجيني بهمسته الحنون
ويكسر أضلع الخوف فيناجيني
صمت......صمت.....
فأسمعه يقول لي..
الليل حتما ينجلي...
والشمس في جوف الظلام ستنتصر..
فإذ بأجفاني مغمضة
وإذ بي على فراش النوم مستلقية..
وإذ بقلبي الصغير يكسر أصفاد أحزاني
ونظرت من بعيد
وإذ من بين غياهب سجني
ألمح شعاعا ....ماهذا .....ماهذا...
انه النور ....أم ياترى...............بريق الأمل
أمل في جوف الظلام لاح لي يناديني
ركضت نحوه بأحاسيسي و عادت أنهار أدمعي تسليني...
وسمعت صوت الامل يقول لي..
ها قد زالت الأحزان.....وظهرت الأفراح....
وهاقد تبدد الظلام....وظهر النور.....
............وانتصر الأمل........
رقصت الشمس تحييني..
ثم هاهي تناديني..
يامن ركبت سحابة أحزانك لبلوغ النجوم...
لا تنسي ياهاذي أن الغيم يتبدد..
وفي وسط الغيم يلوح شعاع النور.....





أرجو أن تنال إعجابكم
بانتظار آرائكم....










 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,795
الإعجابات
22,270
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
تك الاعتماد
بصدق اختااه عاجز عن التعبير
لديك قلم يسيل فنا و ادبا راقيا معبرا عابرا لحدود المشاعر الجياشة
منتجا لنا موضوعا اقل ما يقال عنه انه قمة
والله قمة

لكن اوبخك يا بخيلة لماذا لا تكتبين
اكتبي و تحرري قلم كهذا لا يليق به السجن
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,795
الإعجابات
22,270
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
608
الإعجابات
543
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
ماشاء الله سطور كلها احساس
وقلم مميز ومبدع تسلمي غاليتي
في انتظار منك الاجمل والاروع دائما
بارك الله فيك
وبالتوفيق
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
121
الإعجابات
163
النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#6
قال الامين محمد:
تك الاعتماد
بصدق اختااه عاجز عن التعبير
لديك قلم يسيل فنا و ادبا راقيا معبرا عابرا لحدود المشاعر الجياشة
منتجا لنا موضوعا اقل ما يقال عنه انه قمة
والله قمة

لكن اوبخك يا بخيلة لماذا لا تكتبين
اكتبي و تحرري قلم كهذا لا يليق به السجن
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شكرا على الاعتماد
يقال دائما أن ما يخرج من القلب يدخل للقلب بسرعة
أخي الكريم
شكرك لي هو دليل احترامك لذاتك قبل الجميع
لديك أسلوب راقي في التعامل وأفكار رائعة و مواضيع وردود مميزة
وحروفك مليئة بالصدق لا يكتبها الا شخص متألق في سماء الابداع
لا يسعني الا تقديم الشكر لك وأن يبارك الله فيك
أشكرك على اهتمامك وردك المتميز
اشكرك على تواضعك مع الجميع
اشكرك على حرصك المتميز في التعامل
أشكرك على كلماتك الجميلة وعلى ثنائك صراحة أخجلتني كما وحملتني مسؤولية كبيرة لأبقى دائما عند حسن ضنك
لك مني فائق الاحترام والتقدير
كما انني لازلت جديدة في المنتدى وسأبدأ بالكتابة قريبا انشاء الله
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
121
الإعجابات
163
النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#7
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
ماشاء الله سطور كلها احساس
وقلم مميز ومبدع تسلمي غاليتي
في انتظار منك الاجمل والاروع دائما
بارك الله فيك
وبالتوفيق
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وعليكم السلام
الشكر لك أختي
الجمال كله جمال عيونك
والله اخجلتيني
سلم لنا مرورك الرائع غاليتي
وجودك كرقة الورد دائما تعطري متصفحنا بوجودك
الشكر كله لك ولمرورك الرائع
فلا تحرمينا جميل عطائك
وتشريفك لمتصفحنا دوما
دمتي بخير
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
121
الإعجابات
163
النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#8
قال فاعل الخير:
مشاء الله
ابداع بقلم مميز
يعطيك الف عافية
بالتوفيق
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اخي الفاضل
بارك الله فيك....وصح أبدانك...
والجزل مرورك....الله يطول في عمرك...والطيب يستاهل
لكم منا اسمى آيات الشكر والتقدير.....على التعليق الرائع الذي لا يصدر الا من الروعة
كلامكم وتعليقاتكم أقف أمامهم مذهولة لعدم توافر الكلمات له والتعبير يقصر من دونه
كل الشكر لك على مرورك نورتنا
 
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