السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليكم يا اهل اللمة مشاركتي في مسابقة مميزو اللمة

وهذه خاطرة بسيطة من إنشائي أعددتها خصيصا للمشاركة بالمسابقة

تحت عنوان

"بريق الأمل"

بكتابة من قلمي أرجو أن تنال إعجابكم

وذلك تلميحا لقول ليليا أبو الماضي في قصيدته

ياليل حسبي ما لقيت من الشقا...

رحماك لست بصغرة صماء

في سكون الليل أنادي الأحزان

و أهيم بما كان في كل مكان

وأجعل مما فات قصة

وأذكر صغائر الأحداث

وتجافيني الآهات

فتؤرقني الظلمات

وأبحر في بحر ماضيّ الغامق

وأصيد كل كائن عابق

آه...........آه......كدت أغرق

فيا ليل حسبي ما لقيت من الشقا

آه..يا ليل ما بالك تطاردني

وأشباح الماضي تراودني

ياليل ما بال سكونك الموحش يناديني

صمتا.......صمتا..........

فما في يكفيني...

أعزف على الناي ألحان مأساتي

وأنت الشاهد على صرخاتي

صمت....وصمت.......ماهذا....

أسكون هذا ..أم وحشة.....دقات ساعتي تهامسني

وتقول يا أخية يكفيكي...

نظرت الى السماء فإذ بقمر...

وصغاره على فرش يحاكوني..

كفاك من الدموع يا هذي ....

فقلت أيا أنتم..... سيبوني...

فقد جفت أنهار مقلتي وما جفت بحار أحزاني..

فإذ بنسيم عليل في وحدتي يؤاخيني..

ويسكت وحشة الليل ويؤاسيني..

فيناجيني بهمسته الحنون

ويكسر أضلع الخوف فيناجيني

صمت......صمت.....

فأسمعه يقول لي..

الليل حتما ينجلي...

والشمس في جوف الظلام ستنتصر..

فإذ بأجفاني مغمضة

وإذ بي على فراش النوم مستلقية..

وإذ بقلبي الصغير يكسر أصفاد أحزاني

ونظرت من بعيد

وإذ من بين غياهب سجني

ألمح شعاعا ....ماهذا .....ماهذا...

انه النور ....أم ياترى...............بريق الأمل

أمل في جوف الظلام لاح لي يناديني

ركضت نحوه بأحاسيسي و عادت أنهار أدمعي تسليني...

وسمعت صوت الامل يقول لي..

ها قد زالت الأحزان.....وظهرت الأفراح....

وهاقد تبدد الظلام....وظهر النور.....

............وانتصر الأمل........

رقصت الشمس تحييني..

ثم هاهي تناديني..

يامن ركبت سحابة أحزانك لبلوغ النجوم...

لا تنسي ياهاذي أن الغيم يتبدد..

وفي وسط الغيم يلوح شعاع النور.....

