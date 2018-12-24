عرض بيع متوفر 500 دولار بتكوين مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
Sofito djebabra
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
83
الإعجابات
12
النقاط
3
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
#1
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 195دج

قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار

ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 

المرفقات

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,318
الإعجابات
3,111
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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