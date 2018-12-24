فيروسات تصيب الحياة الزوجية من تجميعي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



حبيت نطرح هاد الموضوع المهم جدا بالنسبة للمتزوجين ان شاء الله تستفادو منها



ان الحياة الزوجية معرضة للاصابة بعدة فيروسات من بينها :



اولا: الغيرة

الغيرة بين الزوجين هو احساس طبيعي وضروري في العلاقة الزوجية لا جدال في ذلك كما تعتبر الغيرة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح العلاقة وتكوين أسرة سعيدة ،حيث إنها دليل على الحب والاهتمام بين الطرفين، ولكن الغيرة التي تزيد عن الحد تتحول في معظم الأحوال إلى الشك الذي يدمر الحياة الزوجية، ويتسبب في العديد من المشاكل بين الأزواج، حيث إنها تدل على انعدام الثقة

لإزالة سلوك الغيرة بين الزوجين يجب التحدث عنه. إذا لم نتحدث عنه فانه سوف يتغلب علينا وسوف نظهره ببساطة من خلال الاتهامات، التلميحات، التجاهل وغير ذلك. على الرغم من الغيرة الطبيعية جدا النابعة من التقارب الكبير بين الزوجين فمن المهم أيضا ابقاء مكان للثقة بين الزوجين، والتي في حال كانت غير موجودة فعلا فإنها تشكل مصدر الغيرة، ويتوقع أن تنهي العلاقة.



ثانيا:الكذب

على الزوج و الزوجة ان يعيا جيدا اهمية الصراحة و الصدقفي حياتهما و عليهما ان يدركا ان الكذب عدو الثقة فما ان يعتاد الزوجين او احدهما على الكذب الا و تبدا العلاقة الزوجية في الانهيار بسبب موت الثقة اجمل ما يمكن ان تتزين به العلاقة الزوجية و لا يوجد تبرير لكذب احد طرفي العلاقة الزوجية فالكذبصفة ذميمة لها تأثيرات سلبية قد يأتي بعدها الكثير من الكوارث فالكذب يدمر علاقتك بشريكك و يقلل من احترامه لك و يجعله حزينا بسبب ما تتعرض له علاقتكما من هجوم شرس بسبب الكذب

للصدق دور كبير في توطيد العلاقة بين الزوجين فالصدق يعني الآمان و راحة البال و الاستقرار و الصدق يزيد من مشاعر الحب و يعزز من احترام الشريك لشريكه وهو ما يبحث عنه الكثير من الازواج



ثالثا: الملل

يؤثر الملل سلبا على الحياة الزوجية وهو من اهم المسببات للمشاكل بين الزوجين لانه يأتي من روتين الحياة و الافتقار الى التجديد في الحياة اليومية و الفراغ و يمكن الحد من الملل بالتخطيط لسفر او نزهة عائلية من باب الترويح عن النفس و التجديد و كسر الروتين لا تنسى أن تضحك بشكل متكرر.فالروتين اليومى يجعل الحياة تبدو وكأنه مهمة ينبغى أن ننجزها، ولذا فينبغى أن يكون هناك وقت كاف بين الزوجين يقضياه فى المزح والمناورات المجنونة بعيدًا عن المشاكل، وعن الأولاد وعن صراخهم وشجارهم، وذلك لتخفيف التوتر و جعل الحياة أمتع



رابعا:الأنانية

ان الانانية بين الزوجين تهدم جسر الود و المحبة بينها فقد توصلهما الى طريق مسدود تنعدم فيه كل محاولات النجاة لذا وجب على كليهما التغلب على الانانية حتى لا تتعرض حياتهما الزوجية للانهيار و للحد من هذه الانانية يجب تحديد مسؤوليات و مهام كل طرف احترام حاجات و رغبات كل طرف و مشاركتهم بعضهم السراء و الضراء و على كل طرف ان يدرك ان الشخص الاناني هو الخاسر الاكبر في العلاقة لذا عليهما الاتحاد و الانسجام و المشاركة و التعاون من اجل نجاح حياتهما معا



خامسا:العنف

من اسبابه العناد و التحدي و الجدال ضعف الشريك الاخر و بعض من الفيروسات في هذا الموضوع و يمكن ان يكون هذا العنف ضربا او اهانة لفظية او القاء اعباء الحياة على الزوجة او التجبر في فرض السيطرة عليها و خيانتها وعلاجه يكون بالصبر و المسايرة و التسامح و القناعة و العطف و الصدق و الصراحة في كل الاحوال



سادسا:البخل

يعد البخل من من المشاكل الفتاكة بين العائلات، وتؤدي الى تفككها، وزرع الحقد والغل في الصدور، فالرجل البخيل يؤثر بشكل سلبي جداً على عائلته، وعلى علاقته الزوجية و البخل طبع سيئ و صفة منفرة

لا تتسرعي وتحكمي على زوجك بالبخل، فقد يكون لهذا الحرص سبب خارج عن إرادته، فقد يكون مرتبطا بدين أو قد يكون خسر أموال كثيرة في استثمار فاشل ولا يريد إخبارك، وقتها لابد أن تقفي بجانبه ولا تحمليه فوق طاقته. ويجب دائما الحمد والشكر على عطاء الله والتمتع بالرزق الحلال واليقين بأن الموت قريب دائماً



سابعا:تدخل الاهل

دخلات الأهل واحدة من أكبر المنغصات والمشاكل التي تعترض طريق الزوجين خاصة في بداية حياتهما الزوجية ترجع أسباب تدخل العائلة في الحياة الزوجية إلى ضعف شخصية احد الزوجين او تعلقه الشديد بوالديه هذا الامر ليس عيباً أو مشكلاً في حد ذاته لكن المشكل يكمن في القرارات التي تصدر نتيجة هذا التعلق. قد يكون نمط التربية الذي عاش في كنفه الإبن أو الإبنة كذلك سبباً رئيسياً في حدوث مثل هذه الأمور فيما يتعلق بنفسية الوالدين، فإن تدخلاتهم في حياة أبنائهم تعود بالأساس إلى رغبتهم الجامحة في ضمان حياة كريمة لأبنائهم وإن كان ذلك على حساب شركاء حياتهم تختلف حدة التدخلات ودرجاتها من بيئة لأخرى ومن حالة لأخرى. فإن كنتِ محظوظة، سيقتصر تدخل الأهل على بعض النصائح والملاحظات والتوجيهات وكذا الانتقادات حول أموركِ الزوجية وكيفية تسيير شؤون حياتكِ اما التدخلات النابعة من المتابعة اللصيقة للأهل لأمور أبنائهم الزوجية، ثم الحث الحثيث لهم بتغيير بعض الأمور الخاصة بهم جد الأهل الذين يتدخلون بصفة شخصية في حياة أبنائهم، فيأمرون وينهون ويتجادلون، وكأن أبنائهم ليس لهم وجود. فيصطدمون مباشرة بالشريك الذي يضطر لمواجهة هذه العائلة في انتظار أن تستيقظ شخصية شريكِ حياته.

ينبغي لكما التعامل بحكمة مع محاولات التدخل التي تأتي من عائلتيكما، على أن يحرص كل واحد منكما على إيصال رسائل لعائلته مفادها أن تدبير شؤونكما الخاصة من اختصاصكما فقط وليس من حق أي كان التدخل فيه. كما ينبغي أن تجتنبا المناوشات مع أهل بعضكما البعض، حتى لا تدعا لهما فرصة للدخول في عشكما.



اتمنى لكم الفائدة

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تحياتي لكم ​