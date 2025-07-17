حين تُنافس كرة القدم الزوجة .... تحديات في العلاقة الزوجية

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



حين تُنافس كرة القدم الزوجة .... تحديات في العلاقة الزوجية

1752782928350.webp


في كثير من البيوت الجزائرية لا تمر مباريات كرة القدم مرور الكرام بل تتحول إلى حدث مركزي في يوم الزوج و قد تكون مصدرًا للفرح أو التوتر

و بينما يرى بعض الأزواج في كرة القدم متنفسًا من ضغوط الحياة تشعر بعض الزوجات بأن هذا الشغف قد تجاوز حد التسلية ليصبح منافسًا لها على إهتمام زوجها و وقته مما يفتح الباب أمام خلافات عاطفية قد تتفاقم مع الوقت


كثير من الزوجات يشتكين من إنشغال أزواجهن المفرط بمتابعة المباريات خاصة عندما يُفضل الزوج الجلوس أمام الشاشة على قضاء وقت معها أو المشاركة في مسؤوليات المنزل

كما تشعر الزوجة بالإهمال و كأنها أصبحت في المرتبة الثانية بعد فريقه المفضل و تتأثر أجواء المنزل بإنفعالات الزوج أثناء المباريات مما يخلق توترًا غير مبرر داخل البيت

الزوجة لا ترفض الرياضة بحد ذاتها لكنها ترفض أن تكون العلاقة الزوجية ضحية لهذا الشغف الزائد في بعض الأحيان

الزوجة تحتاج إلى الشعور بأنها أولوية و أن العلاقة بينهما لا تتأثر بموسم المباريات أو نتائج الفرق


و من جهة أخرى يرى كثير من الأزواج أن كرة القدم ليست مجرد رياضة بل وسيلة للهروب من ضغوط الحياة اليومية و فرصة للترفيه و التواصل مع الأصدقاء و الأحباب

و من خلال هذا يشعر بأن زوجته لا تتفهم حاجته للراحة النفسية بعد يوم طويل و أحيانا يوم شاق

و يَعتبر متابعة المباريات عادة إجتماعية و ثقافية لا تعني بالضرورة تجاهل العلاقة الزوجية و يرى أن بعض الزوجات يبالغن في ردود الفعل و يحولن الأمر إلى مشكلة أكبر مما هو عليه

الزوج لا ينكر أهمية العلاقة الزوجية لكنه يتمنى أن تُفهم إهتماماته دون أن تُفسر على أنها تجاهل أو تقصير


و الحل لا يكمن في منع الزوج من متابعة كرة القدم و لا في تجاهل مشاعر الزوجة بل في بناء مساحة مشتركة من التفاهم و الإحترام المتبادل

يمكن للزوج أن يخصص وقتًا للزوجة قبل أو بعد المباراة ليشعرها بأنها ما زالت في قلب إهتماماته كما يمكن للزوجة أن تحاول مشاركة الزوج في هذا الشغف حتى و لو من باب الفضول أو الدعم

و من المهم أن يتفق الطرفان على حدود واضحة تضمن عدم تأثير الرياضة على التواصل العاطفي أو المسؤوليات الأسرية


العلاقة الزوجية الناجحة لا تقوم على التشابه التام في الإهتمامات بل على القدرة على إحترام الإختلاف و التعايش معه

كرة القدم قد تكون شغفًا لكنها لا يجب أن تكون سببًا في خلق فجوة بين الزوجين فبالحوار و التفاهم يمكن تحويل هذا الشغف إلى فرصة للتقارب لا سببًا للتباعد

شاركونا آرائكم في الموضوع

شكرا لكم

.......
 
توقيع ام أمينة
قائمة تنبيهات [2025]
@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد
@سحائب الشوق @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84
@afnene @الصقر الأبيض @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@جمال عبدلي
 
توقيع ام أمينة
المدام ما عندها حل اخر غير الاندماج في التشجيع ههههه
احسن حل ان الرجل يتابع معاها مسلسلاتها التركية
و هي تتابع معاه المقابلات و تشجع الفرق المنافسة
و اذا لم يصلا الى هذا الحل الوسط فعلى الرجل ان يتنازل
و لا يتابع كل المباريات بل يقتصر على فريقه المفضل
و الا النكد ماراح ينتهي هههههه
 
توقيع الامين محمد
كاين رجال عندهم إدمان المباريات هذو و أحيانا توصل معهم لما لا يحمد عقباه.
شخصيا الحمد لله الزوج غير مهتم بأمور كرة القدم يعني مالقيتش اشكالية في هذا الشأن.
يعطيك الصحة على الموضوع
 
توقيع سحائب الشوق
الحل انها تشاركه اهتماماته وتوفير له الجو المناسبة لمتابعة المباريات
يتابع المباريات ويلتهي بها ولا يلتهي بامر آخر
 
قال الامين محمد:
المدام ما عندها حل اخر غير الاندماج في التشجيع ههههه
احسن حل ان الرجل يتابع معاها مسلسلاتها التركية
و هي تتابع معاه المقابلات و تشجع الفرق المنافسة
و اذا لم يصلا الى هذا الحل الوسط فعلى الرجل ان يتنازل
و لا يتابع كل المباريات بل يقتصر على فريقه المفضل
و الا النكد ماراح ينتهي هههههه
إضغط للتوسيع...
الحل كل واحد يتنازل شوي و يتشارك باهتمام الطرف الآخر
يتابعوا مع بعض المسلسلات و المباريات أو يتفقوا على جدول
و إذا لم يتفقوا الرجل يخفف مباريات و إلا النكد و التوتر يصبح دوري أبطال هههههه

مشكور على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

سعد606
نجاح العلاقة الزوجية
المشاركات
4
المشاهدات
534
sana barhoumi
sana barhoumi
أبو هريرة موسى المسيلي
حقيقة العلاقة الزوجية.
المشاركات
2
المشاهدات
615
ليليا مرام
ليليا مرام
أبو عاتكة
الحياة الزوجية في الحضارة الدزيرية ( تحويسة تاريخية في المنتدى )
2
المشاركات
20
المشاهدات
2K
أبو عاتكة
أبو عاتكة
لؤلؤة قسنطينة
الهاتف والأنترنت والحياة الزوجية (مشاركتي في تحويسة في المنتدى)
المشاركات
10
المشاهدات
1K
لؤلؤة قسنطينة
لؤلؤة قسنطينة
أم أحمــــد يــسّ
مشاركتي في مسابقة مميّزون( السكن العائلي بين حق الزوجة والواجب تجاه الاهل)
2
المشاركات
25
المشاهدات
3K
الامين محمد
الامين محمد
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏