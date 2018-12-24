الطيبون بكل بساطة

ا لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصراحة شغلني موضوع طيبة القلب خاصتي في الاول كنت اظن بانها ميزة في شخصيتي

ولكن مع مرور الايام بدأت اعلم بانني ارتكب خطأ كبير في حياتي

أظن ان مجتمعنا لم يعد يستحقق هؤلاء الناس

يظنوهم منافقين....يقولون يجاملوننا...يقولون يحفرون وراءنا

انهم ينتظرون الوقت لطعننا ولكن ذلك ليس تفكير صاحب هذا القلب ذلك تفكير صاحب سوء الظن

بالاخرين رغم ان الرسول نهى عن فعل ذلك ولكن هؤلاء القوم لا يهتدون

بصراحة لم اعد احتمل قلبي الطيب ولكن بنفس الوقت لا استطيع تغيير هذا الامر في

هؤلاء الناس اذا رأوا صاحب قلب طيب يحاولون اكله بل ويحاولون مضغه

ولكنهم لا يعلمون بانه ليس كل شخص طيب احمق

كثير من الناس يقولون لم يعد هناك

اصحاب القلوب البيضاء بذوق السكر وهم لا يذرون

بل انهم لا يريدون ان يدروا

لا اقول لكم ان تثقوا بجميع الناس فيمكن ان تخطء وتثق بالشخص الخطأ

ولكن ما اقوله لكم خذوا الحيطة ولكن لا تسيؤوا الظن

احذروا سوء الظن



القُلوبُ البيضاء قلوبهمْ بلونِ الثلج، أحلامهُمْ بنقاءِ الماء، خَيالهم باتساعِ السماء، لَدَيهِم قُدرةٌ على التسامحِ بلِا حدودْ

، ويتَمَتَعون بقدرةِ الاغتسال بماءِ الأماني، وقدرةِ الحِلم والانغِماسِ فيه إلى آخر قَطَرَاتِه،

لا يَنتَظِرون مرارة الأحزَان مِن يدٍ صافَحَتهُم، قلوبٌ بيضاء في زمنِ القُلوبِ الملّونة،

طُقوسهُم وأيَامهم ولَوحاتهُم مُلونة بالتفاؤل، ويَتَعَلمون من أخطائِهم بسهولة.

يمنحون القلوب حولَهم ثِقة مُتناهِية، ولا يَلمَحون اللَّون الأسود في الحياةِ، يقتَرِبون مِن الأرواح التي تَمُر في حياتِهم حَد الالتصاق، يتعَلّقون بالتفاصيل والبقايا كثيراً،

ترافقهم حسن النية بالآخرين دائماً.

القلوب البيضاء لا تعرفُ الظَنَّ السيئ، ولا تعرف الخِيانة، ولا يذيقون سِواهمْ مرارة الغدر، يبدؤونَ بنقاءٍ، وينتهون بوفاء.

يسرق الحنين جزءاً كبيراً من عمرِ طيبي القلب، يخلِصون لحكاياتِهم حتى المَوت،

يسهمون في بناءِ مُدنِ الفَرَح، يُسارِعون لترميم انكسار القلوب، يتحدثون بنبضِ النقاءِ والحُب والحلم،

يُشعِرونك بأنَهم قد اخترعوا الصفاء على الأرض، تبقى قُلوبهم في طور الطفولة،

لا تكبر أعماقهم ولا تُلّوَث أبداً، ترتَسم ملامِح الطفولة في وجوهَهِم، أَعيُنَهم مرآةٌ صادقةٌ لأعماقِهم، تقرَأ بأعيُنَهم كُل ما تَخفيه أعماقَهم، فهم لا يُجيدون التَخفّي والإخفاء، ويفشَلون في ارتداء الأقنِعة، لا يَخذِلونَك أبداً،

عند حاجتك إليهم فهم أول من يُدثر حاجتك ويستُرها، وهم أول مَن تَلمحُهم عيناك عنْ انكسارك،

وأول من ينتشدِك عند غرقك بأحزانِكْ، يمنحونك أنفسهمٍ عند اختناقك،

يحوّلون أيامهم إلى طوق نجاةٍ يلقونه إليك، إذا كنت ممّن يُحيط بِهم أصحاب القُلوب البيضاء فالتصق بهم، فهم عملةٌ نادرةٌ في زمنِ القُلوب المُلَوّنة، لِتَكنْ قلوبنا بيضاء حتى بعد الغروب.

اعلم بان السكر ليس كالملح ولكن يجب عليك التذوق لتعرف

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